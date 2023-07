Recensie: In Alledaags geweld van Eva Keuris is iedereen hulpeloos

De zinnen van Keuris zijn kraakhelder, sober en direct. Beeld Getty Images/iStockphoto

De titel van Eva Keuris’ tweede roman is fascinerend. Wat is dat alledaags geweld? Kort door de bocht: ons onvermogen in ons alledaagse leven vol alledaagse kwesties en alledaagse problemen voor elkaar te betekenen wat we zouden willen betekenen. Dat onvermogen beheersen vraagt om maatregelen die alles alleen maar erger maken.

In het begin van Alledaags geweld laat Jonah zijn moeder Heleen weten haar voorlopig niet meer te willen zien. Haar bemoeizucht vindt hij onverdraaglijk. Is het bemoeizucht? Wie kent het niet: een moeder die de hele tijd vol goede bedoelingen paraat staat. Haar man is gestorven en heeft haar gehavend achtergelaten. Zijn persoonlijkheid eiste in hun huwelijk alle ruimte op. Hetzelfde gebeurt met Jonah en zijn vriendin Floor. Ook dat is zo alledaags: alles herhaalt zich. Het boek heeft geen plot of het moet dat inzicht zijn. Daar kleeft ook een ander inzicht aan: iedereen is zo hulpeloos en weet niet hoe daarmee om te gaan.

Meedogenloze samenvatting

De zinnen van Keuris zijn kraakhelder, sober en direct. Heleen beseft eerder dan de andere personages hoe alles zich herhaalt. Als Jonah haar na een jaar weer toelaat in zijn leven ziet ze wat er met hem en zijn vriendin aan de hand is: ‘Wat ze zag was angst. Floor was bang voor Jonah, hoe hij alles voor haar geworden was en wat hij met haar kon doen, omdat hij dat wist.’ Een meedogenloze samenvatting van de hel van een relatie.

Keuris is goed in dit soort typeringen. Over hoe het zit met moeder en zoon: ‘Hij nam wat hij wilde dat ze gaf, weigerde wat zij hem wilde geven.’

In de roman lezen we wat we om ons heen kunnen zien. Weinig is ongewoon, maar dat maakt Keuris toch buitengewoon. Ze geeft kwetsbaarheid alle ruimte. Die kwetsbaarheid maakt het alledaags geweld slopend, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Die conclusie verwoordt Keuris niet in die woorden, die conclusie is deze roman.

