Recensie: Igone in Carré is een dansgala met meer krenten dan pap

Tijdens het nieuwe dansgala van Igone de Jongh kijken zelfs mensen die niets met het genre hebben hun ogen uit. Maar de keuze voor een verteller die de nummers kitscherig aan elkaar praat, is onbegrijpelijk.

De voorstellingen die Igone de Jongh maakt na haar afscheid bij Het Nationale Ballet zijn qua opzet te vergelijken met Museum Voorlinden in Wassenaar. Daar is toegankelijke kunst te zien die een breed publiek aanspreekt en er misschien voor zorgt dat mensen ook eens naar minder toegankelijke tentoonstellingen gaan.

De Jongh lijkt hetzelfde te willen bereiken in haar eigen vakgebied. De tweede editie van Igone in Carré is een dansgala met meer krenten dan pap. Een slim programma dat serieuze choreografieën afwisselt met luchtige nummers, waarin bijvoorbeeld Alex Klaasen opduikt.

Slapstick

De cabaretier vertelde al dat hij tijdens de audities werd afgewezen, maar geduldig wacht om eventueel in te kunnen vallen. Dat gebeurt natuurlijk en wel als De Jongh net ‘nietsvermoedend’ haar ballerinapak heeft aangetrokken. Hoewel hun gezamenlijke dans in de buurt komt van slapstick, heeft het ook iets ontroerends. Klaasen is de verpersoonlijking van het publiek, dat even naast de grote diva mag staan. En stiekem beweegt hij best lekker.

Regisseur Marc Pos, die zijn sporen verdiende in de televisiewereld, weet hoe je een show in elkaar draait. Vooral tijdens de choreografie Fight! smelten licht, geluid en beweging heerlijk samen in een ode aan de jaren tachtig. Denk The Karate Kid, denk speelhallen vol videogames. Gespierde mannen maken spectaculaire sprongen op, boven en onder elkaar. Het is een geweldige crowd pleaser.

Bloedserieuze spreekstalmeester

De Jongh wil duidelijk mensen bereiken die niet vaak naar dans gaan. Misschien dat de keuze voor een verteller in het kader van die toegankelijkheid is genomen. Eric Corton praat de choreografieën als een bloedserieuze spreekstalmeester aan elkaar. Dat pakt helaas slecht uit.

De teksten die Corton uitspreekt, lijken soms bedoeld om een emotie mee te geven (terwijl het fijne aan dans is dat je zelf kunt bepalen wat je erin ziet) en soms om extra gewicht aan het thema van de voorstelling te hangen: volharding. Het zijn zinnen als “De horizon brandt van verlangen” en “Wanneer je leert vliegen met jonge vleugels lijkt de hemel zo ver weg”. Koningsliedwaardige kitsch die de avond eerder afremt dan versterkt.

Gelukkig is er altijd Igone de Jongh zelf, die het vuur nog lang niet is verloren. Vooral de finale, waarin ze met Sasha Riva danst, is adembenemend. De lichamen gaan van vloeibaar naar statisch, trekken aan en stoten af. De Jongh is een ambassadeur geworden op het moment dat haar eigen lijf nog sterk genoeg is om in de spotlights te staan. Dat moet een heerlijk gevoel zijn.