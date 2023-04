Recensie: iets oudere vrouw valt voor jonge man – de genderrollen zijn omgedraaid in het ingetogen Empire of Light

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de Film van de Week. Dit keer: Empire of Light, waarin een bioscoop én de cinema als geheel een plek zijn waar verloren zielen elkaar kunnen vinden.

Find where light in darkness lies, staat er geschreven boven de deuren van bioscoop Empire. Licht in de duisternis is, letterlijk genomen, natuurlijk wat iedere toeschouwer komt zoeken in een bioscoop. Maar het is in Sam Mendes’ Empire of Light, dat speelt in het Engeland van de vroege jaren tachtig, ook meer figuurlijk waar de twee hoofdpersonages naar reiken.

Vijftiger Hilary Small (Olivia Colman) werkt als bedrijfsleider in een bioscoop in het kustplaatsje Margate. Dat baantje geeft haar net genoeg houvast om de dag door te komen, maar die balans is fragiel – na een recente opname in een psychiatrisch ziekenhuis is ze aan de lithium.

Dan komt de jonge Stephen (Michael Ward) in de bioscoop werken en ontstaat een onwaarschijnlijke romance tussen de twee. Als zwarte jongen in het Engeland van Margaret Thatcher, waar sluimerend racisme steeds makkelijker naar het oppervlak borrelt, is licht in de duisternis ook voor hem niet vanzelfsprekend.

Eigen jeugd

Met Empire of Light voegt Mendes zich in een inmiddels illuster rijtje regisseurs die de covidlockdowns aangrepen om te schrijven aan films gebaseerd op hun eigen jeugd, waar vaak een viering van cinema als kunstvorm bij kwam kijken – zie vooral Steven Spielbergs The Fabelmans.

Voor Mendes lag zo’n ingetogen verhaal niet per se in de lijn der verwachting. Het afgelopen decennium maakte hij drie grote spektakelstukken: de James Bond-films Skyfall (2012) en Spectre (2015) en Eerste Wereldoorlogsepos 1917 (2019). Met Empire of Light keert hij nu terug naar het soort kleiner opgezet, volwassen drama waar hij voor die tijd in gespecialiseerd was.

Nog specifieker lijkt Empire of Light in sommige opzichten een spiegelbeeld van Mendes’ uiterst succesvolle speelfilmdebuut American Beauty uit 1999. Die film, winnaar van vijf Oscars waaronder die voor beste regie, draaide om een man met een midlifecrisis in de Amerikaanse suburbs, die zich vergaapt aan zijn zestien jaar oude buurmeisje.

Empire of Light keert de genderbalans om. De film lijkt bovendien een, misschien zelfs doelbewuste, correctie op de objectificatie van de jonge vrouw in American Beauty – vooral door het hoofdpersonage, maar toch ten dele ook door de film zelf.

Hier doet Mendes een serieuze poging om Stephen minstens even belangrijk te maken als Hilary. Dat lukt in die zin dat hij een minstens even grote rol in het scenario heeft en grofweg evenveel tijd op het scherm krijgt. Toch lijkt Mendes er beter in te slagen in Hilary’s binnenwereld door te dringen dan in die van Stephen.

Vroege jeugd en studietijd

Wellicht heeft dat te maken met de gespleten oorsprong van zijn scenario – het eerste dat hij volledig zelf schreef. In interviews vertelde Mendes dat hij vertrok vanuit twee periodes in zijn leven: zijn vroege jeugd en zijn studietijd.

Mendes groeide op bij zijn moeder, nadat zijn ouders op zijn derde waren gescheiden. Mendes’ moeder, die worstelde met haar geestelijke gezondheid, was een directe inspiratiebron voor Hilary. Maar Mendes wilde ook teruggrijpen op de muziek en films van de jaren zeventig en tachtig, die hem vormden als tiener. En hij moest iets kwijt over het uitzichtloze Engeland van die tijd. Daarvoor werd Stephen de uitlaatklep.

Mendes vermengt zo als het ware de emotionele vorming van zijn jeugd en zijn culturele vorming als tiener. Daardoor voelt de film bij vlagen alsof het twee verschillende kanten tegelijk op wil. Soms is dat enerverend, op andere momenten eerder rommelig.

Fenomenale beelden

Toch blijft Empire of Light altijd het kijken waard. Door het charismatische spel van het centrale duo en zorgvuldig gedoseerd secundair drama en comic relief van de bijfiguren (met onder meer Colin Firth als grensoverschrijdend manager). Maar vooral door de niet direct in het oog springende maar niettemin fenomenale beelden van cameraman Roger Deakins.

De operateur van de Empirebioscoop legt Stephen op een gegeven moment de werking van de projector uit. Tussen de stilstaande beelden die door de projector ratelen zitten momenten van duisternis, en juist die maken dat we beweging zien en dat de beelden tot leven komen.

Meer nog dan over het vinden van licht in de duisternis, draait Empire of Light om accepteren dat de duisternis onlosmakelijk aan het licht verbonden is.

Regisseur Sam Mendes. ‘Empire of Light’ lijkt een correctie op de objectificatie van de jonge vrouw in ‘American Beauty’, zijn speelfilmdebuut uit 1999. Beeld Dave J Hogan/Getty Images

Dromenland Mendes baseerde de bioscoop in zijn scenario op een cinema in Brighton die hij in zijn jeugd bezocht. Maar in dat gebouw kon hij niet filmen – het is inmiddels in gebruik als casino. De Empirebioscoop werd daarom ‘gespeeld’ door Dreamland in Margate, aan de zuidoostelijke kust van Engeland. Dat iconische pand werd in 1934 geopend, als onderdeel van een gelijknamig attractiepark dat al sinds de jaren 1880 bestaat. Dat pretpark is nog altijd open, maar het bioscoopgebouw staat al sinds 2007 leeg – omdat het een monumentaal pand is, kan het niet zomaar gesloopt worden.

Empire of Light Regie Sam Mendes

Met Olivia Colman, Michael Ward

Te zien in Cinecenter, City, Eye, FC Hyena, Filmhallen, Rialto De Pijp, Rialto VU, The Movies, Studio/K, Tuschinski