Recensie: How to Blow Up a Pipeline is een onverbloemd activistische film

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: in How to Blow Up a Pipeline zoekt en vervaagt Daniel Goldhaber de grens tussen milieuactivisme en terrorisme.

Ze hebben allemaal hun eigen redenen, de acht activisten die besluiten in Texas een oliepijpleiding op te blazen. Wat ze delen, is een overtuiging dat verandering geforceerd moet worden. Desnoods met een geweldsdaad. Het is een moreel vraagstuk dat door de hele geschiedenis loopt: is een revolutie mogelijk zonder breekijzer?

How to Blow Up a Pipeline is losjes gebaseerd op het gelijknamige manifest van Andreas Malm, waarin hij de pacifistische houding van klimaatactivisten bekritiseert en betoogt dat sabotage een gerechtvaardigd en noodzakelijk middel is in de strijd tegen klimaatverandering, of beter gezegd de strijd tegen de bedrijven en instanties die de noodzakelijke klimaattransitie in de weg staan of zelfs actief bijdragen aan de crisis.

Het opblazen van de pijpleiding is dan ook zeer bewust een aanval op de infrastructuur van zo’n bedrijf, door Daniel Goldhaber (Cam) in de jas van een heistfilm gestopt. Maar dan zonder de obligate scène waarin de leider van de groep het plan uitlegt. Want een leider kent dit samengeraapte groepje buitenbeentjes niet.

Vastberadenheid en amateurisme

In korte flashbacks geeft de film een impressie van hun levens en motivatie. Van jeugdvriendinnen Theo (Sasha Lane) en Xochitl (Ariela Barer), die opgroeiden onder de rook van een chemische fabriek die hen van binnen verteert. Van de zwijgzame bommenmaker Michael (Forrest Goodluck), die ziet hoe het reservaat waarin hij met zijn moeder woont langzaam wordt beroofd van zijn grondstoffen. Van de vuurwapen dragende Texaan Dwayne (Jake Weary), die uit zijn huis verdreven werd voor de aanleg van een pijpleiding.

Het is net genoeg om individuen te maken van de personages in een film die bovenal een minutieuze, bijna documentaire-achtige verslaglegging is van hun protestdaad, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het ingenieuze van het plan als wel op de fysieke uitvoering ervan. In een afgelegen hutje in de uitgestrekte woestijn van West-Texas komen de activisten samen om met van internet geplukte recepten en instructies bommen samen te stellen. Met een mengeling van vastberadenheid en amateurisme die je constant op het puntje van je stoel houdt.

Terwijl ze vaten met cement mixen, ontstekingslonten ineen draaien en springstof maken, is er de constante dreiging dat er iets misgaat. Een overvliegende drone of een trillende hand kan het einde betekenen van hun plannen, of van henzelf. Half grappend bespreken ze hoe groot de kans is dat ze zichzelf opblazen. Fiftyfifty, is de consensus.

Chirurgische precisie

De herinnering aan Steven Soderberghs Ocean’s Eleven dringt zich op, maar betere vergelijkingen zijn films als Jules Dassins Rififi, met zijn half uur durende, vrijwel volledig zwijgend uitgevoerde juwelendiefstal, of Robert Bressons Un condamné à mort s’est échappé, over een Franse verzetsstrijder die in de Tweede Wereldoorlog uit een gevangenis ontsnapt. Niet dat de film het niveau haalt van die meesterwerken uit de jaren vijftig, maar How to Blow Up a Pipeline destilleert grote spanning uit de kleinste handelingen, met eenzelfde uitgebeende en chirurgische precisie.

How to Blow Up a Pipeline is een onverbloemd activistische film. De acht discussiëren over het plan. Als hun actie de olieprijs opdrijft, raakt dat vooral armere mensen; is het dan wel een victimless crime? En zullen ze terroristen genoemd worden of revolutionairen?

Maar bovenal stelt de film bewust een daad. “We moeten de dingen beginnen aan te vallen die ons doden,” stelt een van de activisten. Elders in de film noemt een ander de actie een ‘daad van zelfverdediging’. Het is duidelijk dat de film die statements onderschrijft, of in elk geval zeer serieus in overweging neemt. Dat hij de these opwerpt dat niet het opblazen van die pijpleiding de geweldsdaad is, maar dat de ware, zich traag voltrekkende misdaad het eindeloos obstrueren en tijdrekken is van bedrijven die hun winsten halen uit het leegtrekken van de aarde. En de slepende besluiteloosheid van de politiek die dat al decennia laat gebeuren.

Cli-fi In interviews verklaarde regisseur Daniel Goldhaber dat hij hoopt dat zijn film het publieke debat over klimaatactivisme kan beïnvloeden. Hoe realistisch is dat? Uit onderzoek bleek dat Roland Emmerichs The Day After Tomorrow (2004), waarin de opwarming van de aarde een nieuwe ijstijd inluidt, bij kijkers leidde tot grotere bezorgdheid over de klimaatcrisis (en een minder realistisch beeld van de gevolgen). Die film was min of meer het startpunt van een derde golf aan ‘cli-fi’, een parapluterm voor films waarin klimaatverandering een rol speelt. Recente voorbeelden zijn Alexander Payne’s enigszins mislukte Downsizing en Adam McKay’s satirische Don’t Look Up, waarin de volstrekt lethargische reactie op een naderende komeet een metafoor is voor de passieve reactie op de klimaatcrisis. Een ander fascinerend voorbeeld is Paul Schraders First Reformed, over een priester wiens geloof aan het wankelen komt na gesprekken met een klimaatactivist die hem de retorische vraag stelt: “Zal God ons vergeven voor het vernietigen van zijn creatie?”

How to Blow Up a Pipeline

Regie Daniel Goldhaber

Met Ariela Barer, Forrest Goodluck, Sasha Lane

Te zien in De Balie, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, City, Tuschinski, Rialto VU, Studio/K

