Recensie How I’m Feeling Now: Lewis Capaldi worstelt met de mentale gevolgen van zijn monstersucces

Lewis Capaldi scoorde met met Someone You Loved een van de grootste hits van het afgelopen decennium. Beeld Netflix

Justin Bieber, Shawn Mendes en Stromae. Allemaal zegden ze recent concertseries af vanwege mentale problemen. Ze spraken er, mondjesmaat, over in interviews of op sociale media. Toch bleef er veel onduidelijk: welk element van dat op het oog zo begeerlijke popsterrenbestaan is nu precies zo loodzwaar?

De documentaire How I’m Feeling Now over Lewis Capaldi is in die zin baanbrekend. Capaldi, die met Someone You Loved een van de grootste hits van het afgelopen decennium maakte, maakt tastbaar hoe de aanwezigheid van miljoenen ogen ook gevoeld wordt als je in de beslotenheid van je slaapkamer een nieuw liedje probeert te schrijven. Zelfs als je de nuchterste ouders ter wereld hebt en zelf kampioen bent in het op de hak nemen van je eigen succes.

Capaldi is zo een van de meest onwaarschijnlijke popsterren ter wereld. Uiterlijk allerminst een posterboy, zag hij zijn bestaan als kroegzanger met een chronisch ongeïnteresseerd publiek eind 2018 in een paar maanden volledig transformeren door zijn wereldhit.

Grafdelver

In het begin van de docu zien we hem in de kroeg in zijn geboortedorp in Schotland grappen maken over zijn nieuw verworven roem met zijn vrienden die onder meer grafdelver en dakdekker zijn. “Verder van de Grammy’s kun je niet komen,” stelt de zanger tevreden vast.

Toch begint er iets te knagen. Waarom zijn de nieuwe liedjes die hij schrijft niet meer zo goed als voorheen? Waarom begeeft zijn stem het midden in een show? En wat is toch die stuip in zijn schouder, die verergert als hij zenuwachtig is?

Capaldi wil door, maar het lukt geestelijk en ook fysiek niet meer. Zijn moeder stelt hem daarop de vraag die al die andere popidolen zichzelf hopelijk ook eerlijk stellen: is dit het waard?