Recensie Hollywoodparodie The Idol: ranzige soap of realistische aanklacht?

Lily-Rose Depp (als Jocelyn) en Abel Tesfaye (als Tedros) in ‘The Idol’. Beeld HBO

Zonder twijfel is The Idol, een fictief portret van de onzekere zangeres Jocelyn uit Hollywood die veel wegheeft van Britney Spears, de meest spraakmakende serie van 2023. Tijdens het recente filmfestival van Cannes werden de eerste twee aan elkaar geplakte delen vertoond aan de filmpers, die er vervolgens gehakt van maakte. Een ‘fantasie van vieze mannetjes’ concludeerde een van de vakbladen.

Fotograaf wil meer bloot zien

Tijdens de persconferentie moesten de makers zich verantwoorden voor hun bedoelingen, die niet helemaal helder zijn. Lily-Rose Depp, de dochter van Johnny, speelt Jocelyn, die in de eerste scènes poseert voor een fotograaf die meer bloot wil zien. De zangeres heeft daar geen moeite mee, maar de intimiteitscoördinator gaat uit zijn dak en wordt door de manager van Jocelyn op het toilet opgesloten.

Depp had, zo verklaarde zij, geen moeite om half gekleed voor de camera te verschijnen. “Mijn personage geeft zich in de serie op alle mogelijke manieren bloot. Zowel lichamelijk als emotioneel. Daar sta ik volledig achter.”

Sam Levinson is de regisseur van The Idol. Hij is niet vies van het tonen van seks en drugsgebruik in zijn werk. Zijn reputatie rust vooral op de reeks Euphoria (met Zendaya als een scholier die uit een afkickkliniek komt), waarin tieners zich uitleven in alle denkbare uitspattingen. Met The Idol lijkt hij hetzelfde rampenscenario nog eens te willen herhalen.

The Weeknd

Eigenlijk was Levinson niet de beoogde maker van The Idol. Hij is de vervanger van collega Amy Seimetz, die 80 procent van de opnamen had afgerond, maar er daarna de brui aan gaf. Vervolgens mocht Levinson zich uitleven met het gegeven, tot afgrijzen van enkele crewleden, die hem betichtten van het fabriceren van martelporno. Naar verluidt was zanger The Weeknd (echte naam Abel Tesfaye), die een rol in de serie heeft en ook betrokken was bij de inhoud, verantwoordelijk voor deze ommezwaai. Hij vond de aanpak ‘te vrouwelijk’ en eiste een groter aandeel voor de camera.

In Cannes verweerde Levinson zich tegen de aantijgingen. Ook dat The Idol een verkapt portret is van Britney Spears, ontkende hij. “Dit is niet het verhaal van een specifieke popster. De serie gaat wel over de druk die jonge vrouwen in deze business over zich heen krijgen.”

Provoceren om kijkers te trekken

Wie de eerste twee afleveringen van The Idol heeft gezien, wordt vooral geraakt door de manipulaties die de onzekere Jocelyn – die net haar moeder verloren heeft – moet doorstaan. Iedereen trekt aan haar, soms letterlijk. Als zij van haar comebacknummer een eigen bewerking wil maken, wordt zij door haar team teruggefloten. Tot overmaat van ramp circuleert er op internet een foto van haar gezicht dat onder de sperma zit. Wie heeft haar op deze manier een loer gedraaid?

Jocelyn wordt voorgesteld als een trekpop die langzaam vermalen wordt door de mensen om haar heen. Geeft The Idol een realistische of ranzige kijk op de hedendaagse muziekwereld van Hollywood, waarin popsterren als kneedbare kleifiguren worden behandeld? Aan dat uitgangspunt is niets verkeerd, maar de makers roepen wel de verdenking over zich heen dat zij vooral willen provoceren om zoveel mogelijk kijkers te trekken.

The Idol is vanaf maandag 5 juni te zien op HBO Max.