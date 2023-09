Recensie Holly: De verknipte motieven zijn veel te snel glashelder in Kings eerste roman rond geliefde bijrolspeler

Voordeel van zo’n productieve schrijver als Stephen King: je hebt als liefhebber altijd iets om naar uit te kijken. Dat is ook wel nodig na het teleurstellende Holly, waarin alle suspense ontbreekt.

Veel lezers zullen zijn opgeveerd toen Stephen King (1947) in maart 2022, nog voor de publicatie van Fairy Tale, verklapte dat hij alweer een nieuwe roman had voltooid, rond een van zijn meest geliefde personages. King introduceerde Holly Gibney in Mr. Mercedes (2014) als een door OCD en autisme geplaagde kluizenaar, die niettemin bondgenoot-tegen-het-kwaad van detective Bill Hodges werd.

In de overige delen van de Mercedes-trilogie en in De buitenstaander (2018) ontwikkelde ze zich tot een formidabele sidekickbestrijder van bovennatuurlijk gespuis. En na de door haar gedragen novelle in Als het bloedt (2020) leek een Holly Gibney-roman een veelbelovende stap. Maar helaas, zelfs Kings trouwste lezer zal moeten erkennen dat vooral het centrale mysterie – of eigenlijk: het ontbreken daarvan – in Holly nogal tegenvalt.

Wanneer de wanhopige moeder Penny Dahl in februari 2020 detectivebureau Finders Keepers belt over haar verdwenen dochter Bonnie, komt dat beslist ongelegen. Holly’s speurpartner Peter is (tijdelijk) geveld door covid; haar, eh, complexe moeder overleed onlangs; en dan was er ook nog het verwarrende nieuws dat Holly een vorstelijke erfenis wacht. Niettemin neemt ze de zaak aan en komt ze er langzaam achter dat Bonnie lang niet de enige recent verdwenen inwoner van haar midwesterse universiteitsstadje is. Er lijkt een seriemoordenaar actief in de buurt van Deerfield Park.

Eetlustbedervende details

Alleen: als lezer weet je dat allang. In de openingshoofdstukken las je hoe het bejaarde echtpaar Rodney en Emily Harris een jogger ontvoerde, in een kelderkooi opsloot en hem dwong rauwe lever te eten. Zoals ook hun verknipte motieven algauw glashelder werden. (Een tamelijk afgezaagde horrortroop, al verlustigt King zich aanstekelijk in de eetlustbedervende details.)

Bij afwezigheid van suspense valt er best nog wát te genieten. Zo toont King zich binnen de coronacontext een vermakelijke wappievreter. De semi-wetenschappelijke waanideeën van zijn schurkenduo zijn overtuigend uitgewerkt, terwijl het feit dat een van hen dementeert een aardig (plot)element vormt. En Holly blijft een intrigerend, stekelig sympathiek personage. Ze loopt hier alleen veel te lang achter de griezelfeiten aan.

Gelukkig kondigde King alweer een nieuwe titel voor 2024 aan: de verhalenbundel You Like It Darker. Dik zeshonderd pagina’s aan nieuwe kansen.