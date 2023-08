Recensie: Hoe drie generaties hun idealen vinden, en verloochenen

Beeld Getty Images

Boerenzoon Emiel is er na de Tweede Wereldoorlog getuige van hoe ‘moffenhoeren’ door ‘rauwe gelegenheidskappers’ op het dorpsplein worden kaalgeschoren. Geschokt vertelt hij het aan zijn vader, die zegt: ‘(...) zorg jij dat je het later op jouw manier doet, en waak erover dat die anders is.’ Een opmerking die resoneert.

Hij wil zijn zoals zijn eigenzinnige vader, die zich inzet voor rechtvaardigheid en tegen zowel nazisme als gemakzuchtig naoorlogs nationalisme. Of zoals zijn eerste grote liefde Gisèle, een bevlogen en strijdlustige socialiste. Emiel besluit zijn dienstplicht te weigeren om pacifistische redenen, maar die kans wordt hem ontnomen omdat hij wordt afgekeurd. En hij wil naar Congo om daar als boer een verschil te maken. Maar uiteindelijk trouwt hij met een vriendin van zijn zus om de boerderij van zijn ouders over te nemen, omdat de situatie dat van hem vraagt. De lezer begrijpt: Emiel is een conformist. Zijn leven lang zal hij naar (het vuur van) Gisèle verlangen.

Beetje gekunsteld

Zijn dochter Hannelore zal het anders doen. Ze is punk en wil de wereld veroveren. Met een spuitbus schrijft ze teksten als ‘Anarchie’ en ‘White riot, fascist cops’ op de muren. In Londen rolt ze de reclamewereld in en zwicht ze voor het kapitalisme waar ze tegen was. Het is een gegeven, geen proces dat de lezer doormaakt.

Aan ieder hoofdstuk gaat een citaat uit de muziek van die tijd vooraf. Aardig gevonden, maar een beetje gekunsteld. Wat meer bijdraagt aan het gevoel dat de personages allemaal kleine radartjes zijn in het uurwerk van de geschiedenis, zijn de perspectiefwisselingen. Peeters beweegt van binnen naar buiten: van het ik-perspectief in de tegenwoordige tijd naar de derde persoon en de verleden tijd: in een oogwenk zijn we oud, morgen zijn we geschiedenis.

Behalve een ideologische familiegeschiedenis is De tijden ook een roman over het platteland versus de stad, het individu versus de massa, socialisme versus kapitalisme, modernisering en schaalvergroting.

Baudet-achtig type

Hannelores zoon Matteo is als rechtenstudent preses bij het studentencorps, waar racisme en seksisme welig tieren. Na zijn studie wordt hij verleid door extreemrechts, verlangend naar een Europa dat niet meer is. Hij doet met zijn romantische, xenofobe en nostalgische denkbeelden denken aan figuren als Thierry Baudet. Maar als generaties zich kenmerken door het verzet tegen hun ouders, had hij ook bij een actiegroep als Extinction rebellion kunnen uitkomen. De lezer realiseert zich: de munt kan twee kanten opvallen.

Gevoelsmatig valt hij alleen de kant van Emiel op, omdat de auteurs hem het dichtst op de huid zitten met zijn bespiegelingen op het landleven en de dagelijkse strijd om te overleven, opgetekend in heerlijke poëtische volzinnen. Bij zijn nazaten speelt een zekere, door de tijdgeest ingegeven willekeur een grotere rol dan individuele motieven, waardoor De tijden toch meer een schetsmatige ideeënroman is dan een bezield ideologisch portret van drie generaties.