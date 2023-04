Recensie: Hoe de Bergense School zich liet inspireren door Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier

‘In Bergen bij Alkmaar begint de victorie,’ schreef een criticus in 1919 over het ontstaan van de Bergense School. Een mooi opgebouwde tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar laat zien wat daar aan inspiratie (en imitatie!) voorafging.

Een mandje met aardappelen zo grijs en bonkig als stenen en nog een half dozijn heerlijke Van Goghs. Een karrenvracht gerestaureerde werken van Le Fauconnier. En een in kubistische stijl geschilderde kruisaflegging van Jaap Weijand op reuzenformaat. Liefhebbers van topschilderkunst kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen in het Stedelijk Museum Alkmaar.

De meest veelzeggende werken in de tentoonstelling Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & de Bergense School zijn echter geen schilderijen maar de reproducties van drie stokoude zwart-witfoto’s. Ze tonen zalen in het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam meer dan honderd jaar geleden. Houten lambrisering doorsnijdt het beeld als een horizon, met daarboven een reeks stijfjes opgehangen schilderijen. De grofkorreligheid van de foto’s verhindert precieze identificatie maar volgens het tekstbordje zijn de kunstwerken gemaakt door Vincent van Gogh, Paul Cézanne en Henri Le Fauconnier.

Redder van de kunst

Zonder die tentoonstellingen zou het meeste werk dat nu in Alkmaar hangt waarschijnlijk nooit zijn gemaakt. Zou er misschien nooit een Bergense School zijn ontstaan. In een tijd ver voor internet, toen geïllustreerde kunstbladen nog in de kinderschoenen stonden, was de fysieke ‘ontmoeting’ met kunstwerken dé manier waarop kunstenaars andere kunstenaars beïnvloedden.

In Nederland gebeurde rond 1900 nog bitter weinig. Terwijl in Duitsland, Frankrijk en België de vernieuwers over elkaar heen buitelden, heerste bij ons nog het brave realisme van de Haagse School. Daar kwam pas verandering in toen het Stedelijk Museum Amsterdam in 1905 een Van Gogh-overzichtstentoonstelling organiseerde. Drijvende kracht was Johanna Bonger, de schoonzus van de in 1890 overleden kunstenaar, die zich had ontpopt tot onvermoeibaar promotor van zijn werk.

Een eerste retrospectief in 1892 deed nog weinig stof opwaaien – het was misschien nog te vroeg, de geesten waren nog niet rijp – maar dertien jaar later stortte de hele schilderende goegemeente zich op het werk van Van Gogh. Hij werd postuum uitgeroepen tot redder van de kunst die toen behoorlijk was ingekakt. “Van Gogh is een der apostelen der revolutie,” stelde Leo Gestel zonder omhaal.

Diezelfde Gestel imiteerde Van Goghs korenschoven, die na 1905 voor het eerst in publieke roulatie kwamen in de vorm van fotografische reproducties en later uitgroeiden tot iconen. In het origineel spelen de schoven de hoofdrol, als een radicale verbijzondering van iets alledaags. Gestel plaatste ze meer op de achtergrond, aan een hoge horizon, tussen een pleasing roze-gele akker en een blauw-paarse lucht.

Ook Jaap Weijand keek goed naar Van Goghs werk en gaf er een eigen, minder revolutionaire draai aan. De boom die hij schilderde in 1916 is duidelijk verwant aan Van Goghs paardenkastanje van dertig jaar eerder. De toetsen zijn vergelijkbaar kort en krachtig, maar Weijands complementaire kleuren zijn iets traditioneler en zo levendig als de wind door Van Goghs gebladerte lijkt te spelen, wordt het bij hem niet.

Eén-op-één kopie

Net als Van Gogh kwam Cézanne in Nederland pas onder de aandacht na zijn dood. Dat was te danken aan Cornelis Hoogendijk, die hem had ontdekt in Parijs en meteen 33 werken had gekocht. Via zijn zus, die getrouwd was met Gerrit Willem van Blaaderen, bereikten ze de latere leden van de Bergense School.

Cézannes licht kubistische stillevens met fruit kregen bewonderende navolging door Dirk Filarski en Matthieu Wiegman. Arnout Colnot maakte een eigen versie van Cézannes vaak hernomen Mont Sainte-Victoire met een steile Noord-Hollandse duintop als stand-in voor de Franse berg. De contrasterende kleuren en zware vormen ogen boerser dan het mediterraan lichte voorbeeld, maar de compositie is een één-op-één kopie.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

Paul Cézannes ‘Mont Sainte-Victoire’ (ca. 1888) vormde een inspiratiebron voor de Nederlandse schilder Arnout Colnot. Beeld Stedelijk Museum Amsterdam

Van de drie grootheden die in Alkmaar worden gepresenteerd als aanzwengelaars van de Bergense School heeft alleen Le Fauconnier in levenden lijve invloed uitgeoefend. Als een van de minder uitgesproken kubisten is hij kunsthistorisch een tijdje uit beeld geweest, maar toen hij voor het eerst in Nederland exposeerde werd zijn gebruik van herkenbare figuratie zeer gewaardeerd. Zo heeft Else Berg voor haar Mystieke vijver goed gekeken naar zijn De boom, een in vlakken versplinterde woudreus.

Makelaar als mecenas

Le Fauconnier verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland, had jarenlang een atelier aan de Overtoom 288 en richtte kunstenaarsvereniging Het Signaal op. Samen met Piet van Wijngaerdt geldt hij als grondlegger van de Bergense School, waar het tweede deel van deze tentoonstelling aan gewijd is.

Hier valt de expressieve kracht op van bijvoorbeeld Mommie Schwarz’ bijna smeltende zonnebloem en het strookje grasveld dat Dirk Filarski tussen dreigend donkere boomstronken laat gloeien. Dit is werk van kunstenaars die een eigen stijl hebben gevonden, die geen navolgers meer zijn. Maar door het voorafgaande voel je heel goed waar deze eigenheid vandaan komt. Veelzeggend in deze zaal is ook het sculptuurtje in de hoek dat het hoofd van Piet Boendermaker voorstelt. Deze lokale makelaar wierp zich op als mecenas van de Bergense School en hield de kunstenaarsgroep met de aankoop van honderden schilderijen op stoom.

Afgezien van alle geweldige bruiklenen – een prestatie van formaat voor een middelgroot museum – is dat de grote kracht van deze tentoonstelling. Net als eerder in bijvoorbeeld de Collectie Paul Rijkens laat Stedelijk Museum Alkmaar zien dat innovatie nooit zomaar uit de lucht komt vallen. Stromingen en scholen volgen elkaar niet op met de wetmatigheid van Bijbelse genealogie, maar ontstaan door de inspanningen van verzamelaars, museumdirecteuren, tentoonstellingsmakers en andere gepassioneerde pleitbezorgers. Het is grotendeels aan hen te danken dat Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier konden uitgroeien tot voorbeelden die navolging kregen, tot een artistieke drietrapsraket die uiteindelijk leidde tot de vernieuwing van de Bergense School.

Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & de Bergense School: t/m 3 september in Stedelijk Museum Alkmaar