Recensie Het Woud van Birnam: guerrillatuiniers annex deugmillennials kraken vervallen boerderij

Het woud van Birnam is een grappige ecothriller. Beeld Getty Images

Al wat schittert was een duizelingwekkend knap avonturenverhaal. Het speelde in 1866, midden in de Nieuw-Zeelandse goldrush. Een ‘astrologisch moordmysterie’, zo omschreef Eleanor Catton (37) het boek zelf. Haar nieuwe roman, Het woud van Birnam, is misschien minder overrompelend, geslaagd en verrassend is ie zonder meer. Dat laatste alleen al vanwege het genre: het is een gráppige ecothriller.

Birnam Wood is de naam van het ‘activistische collectief’ van guerrillatuiniers die, onder leiding van de 29-jarige oprichtster Mira Bunting (type licht narcistische rebel) en haar ‘verstandige, betrouwbare, voorspelbare sidekick’ Shelley Noakes, braakliggende stukken land cultiveren; meestal zonder toestemming van de eigenaar. En ergens anno nu laten ze in de openingsscènes hun oog vallen op een verlaten boerderij bij het plaatsje Thorndike, aan de rand van het fictieve natuurreservaat Korowai.

Het terrein, deels van de buitenwereld afgesneden door een recente aardverschuiving, lijkt de perfecte plek voor een Thoreau-idylle. De huidige eigenaar, Owen Darvish, is een voormalig ongedierteverdelger die onlangs een ridderorde kreeg voor zijn verdiensten als natuurbeschermer, met speciale aandacht voor zijn lievelingsvogel, de oranjevoorhoofdkakariki. De beoogde koper is de Amerikaanse techmiljardair Robert Lemoine. Hij biedt de moestuinkrakers prompt honderdduizend dollar om hun projecten te steunen.

Verwoestende mijnbouw

Maar de mitsen en maren blijken algauw even gigantisch als levensgevaarlijk. Lemoine doet zich weliswaar voor als een doomsteader die zich met de bouw van een bunker wil voorbereiden op het einde der tijden, feitelijk is hij bezig middels een verwoestende mijnbouwmethode kostbare aardmetalen te winnen. (In een natuurgebied! Met medeweten van omgekochte politici!)

Dat wil de schurk uiteraard ten koste van álles geheimhouden, zo ontdekken niet alleen Mira en Shelley, maar ook Tony Gallo, ex-groepslid en soort-van-ex van Mira, die als (wannabe)journalist een wereldscoop beet denkt te hebben.

Typerend: hoewel Cattons morele positie glashelder is, neemt ze ook de betweterig over hun principes kibbelende deugmillennials van Birnam Wood uitvoerig op de hak. In haar actuele, geëngageerde roman met een ouderwets bevredigende plot (en een titel die niet voor niets naar MacBeth verwijst) is nu eenmaal niemands geweten helemáál smetteloos.

Eleanor Catton: Het woud van Birnam Beeld -