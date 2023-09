Recensie Het licht van de diepzee: In een stalen bol naar de vreemde wezens ver onder het wateroppervlak

In de zomer van 1930 daalde de toen befaamde avonturier en bestsellerauteur William Beebe in een stalen bol van anderhalve meter doorsnee af naar de destijds nog onbekende wereld van de diepzee. Beeld Getty Images

Als jongetje in New Jersey droomde William Beebe (1877-1962) dat hij door zijn vlieger werd opgetild en in zijn eentje door het luchtvacuüm zweefde. In de zomer van 1930 daalde de toen befaamde avonturier en bestsellerauteur in een stalen bol van anderhalve meter doorsnee af naar de destijds nog onbekende wereld van de diepzee. Op 900 meter besefte Beebe dat hij getuige was van iets wat nog geen mens had gezien: vreemd gevormde wezens, explosies van bioluminescentie, raadselachtige silhouetten, zwarter dan zwart.

Beebe was begonnen als vogelaar. Hij sloop door de bossen en velden, tuurde naar en schoot op vogels, om ze thuis te classificeren. Hij schreef er boeken en artikelen over. Tijdens het neerknallen van toekans en geelstuitbuidelspreeuwen uit een kaneelboom in Brazilië kwam hij tot het inzicht dat niet het aantal soorten ertoe doet, maar hoe ze in elkaar grijpen.

Zuurstofgebrek

Terug uit de jungle maakte een bonte verzameling van wetenschappers, avonturiers en excentrieke weldoeners zijn expeditie naar de diepzee mogelijk. Dekknecht Don Dickerman, die eerder nog als ‘menselijk gorilla’ had geworsteld op kermissen, maakte promotie tot wetenschappelijk tekenaar. Het was de laatste grote romantische ontdekkingsreis, claimt Fox. Een niet ongevaarlijke bovendien: tijdens de voorbereiding zorgden lekkages, kapotte ramen en zuurstofgebrek voor hoofdbrekens.

Wat Beebe vanuit het kleine, acht centimeter dikke kwartsraampje van de stalen bol aanschouwde, gaf hij via een telefoonlijn door aan zijn geliefde aan het oppervlak, maritiem bioloog Gloria Hollister. Maar wat had hij eigenlijk gezien? En waren zijn waarnemingen wel zuiver, of speelde de druk op en het zuurstoftekort in de bol een rol? Deed het ertoe of je de vissen of wat het ook waren een naam gaf?

Verontrustender dan dat Beebe simpelweg vanuit onwetendheid niet al het leven in de diepzee kon determineren, was volgens Fox ‘dat hij vermoedde dat geen enkel gezichtspunt coherent was, dat zijn lichaam of welk lichaam dan ook niet coherent was. Het tere raamwerk van de staatkwallen, de verlichte puntjes van de hengelvistentakels... Wie was hij?’

HET LICHT VAN DE DIEPZEE BRAD FOX Vertaald door Nico Groen, Thomas Rap,€ 23,99 240 blz.