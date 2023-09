Recensie Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld:Choreografie met 48 zwanen is ronduit betoverend

In Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld golven 48 danseressen in smetteloos witte tutu’s over het podium, in geometrische patronen. Het is een magische aanblik, het duurt alleen wel even voor je ervan mag genieten.

Al vele jaren trekt Derek Deane rond met zijn Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld. Die titel – tevens een geregistreerde merknaam – verwijst naar de belangrijkste ingreep die de Britse balletveteraan zich permitteerde in het klassiekste van alle klassieke balletten. In plaats van de (hooguit) 24 zwanen die traditioneel de tragische hoofdpersoon Odette vergezellen voert Deane er 48 op.

In een interview met deze krant lichtte hij in 2015, toen het ballet enkele weken in de RAI stond, die verdubbeling toe: “Al die zwanen om haar heen maken haar pijn groter, als rimpels in een vijver. De zwanen zijn het hart van de voorstelling. Als je meer zwanen op het podium zet wordt dat hart groter en sterker.”

Ideale zwanenleverancier

Om die hartvergroting te realiseren moest Deane uitwijken naar plaatsen waar zulke aantallen zwanendanseressen beschikbaar én betaalbaar zijn. In Sjanghai vond hij uiteindelijk zijn ideale zwanenleverancier. De discipline en precisie waar de Chinese balletwereld om bekend staat betaalde zich dubbel en dwars uit.

De voor de zwanenchoreografie zo cruciale armbewegingen worden spatgelijk uitgevoerd, en ook het voetenwerk en de buigingen zijn bewonderenswaardig synchroon. In combinatie met een doeltreffend lichtplan en grote hoeveelheden mist uit de rookmachine levert dat ronduit betoverende beelden op.

In het verleden liet Deane voor de hoofdrollen nog freelancende balletsterren invliegen. Inmiddels is hij artistiek directeur van het Shanghai Ballet en vertrouwt hij (terecht) op de dansante kwaliteiten van de in zijn eigen huis aanwezige Chinese solisten.

Venijnige pirouettes

Prins Siegfried, die door zijn moeder wordt gepusht om een huwelijkspartner te vinden, wordt door Wu Husheng neergezet als een zoekende jongeling. Als hij de natuur intrekt met de kruisboog die hij voor zijn verjaardag heeft gekregen krijg je niet de indruk dat hij daadwerkelijk in staat is een zwaan dood te schieten.

Vooral niet als die zwaan zo beeldschoon is als Odette, een meisje dat door de gemene tovenaar Roodbaard is veranderd in een zwaan. Qi Bingxue danst Odette redelijk ingetogen en laat het uitdragen van haar verdriet over aan de zwanen om haar heen. Dat creëert een mooi contrast met haar vertolking van de zwarte zwaan Odile. Met venijnige pirouettes verleidt ze Siegfried in de derde akte om zijn liefdesbelofte aan Odette te verbreken.

Zoals bij veel andere uitvoeringen van het Zwanenmeer duurt Siegfrieds verjaardagsfeest in de eerste akte veel te lang. Het duurt bijna een uur voor we eindelijk van die 48 zwanen mogen genieten. Een groot gemis is ten slotte het ontbreken van een live orkest. Vooral bij de atletische sprongen van Wu Husheng mis je de fysiek voelbare ondersteuning van de in Tsjaikovski’s beroemde compositie prominent aanwezige slagwerkers.