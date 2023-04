Recensie: het escapisme van Martijn Koning is krachtvoer voor de lachspieren

Zijn vader overleed, zijn vriendin verbrak hun lange relatie en die roast van Thierry Baudet achtervolgt hem nog altijd. Martijn Koning had, kortom, behoefte aan escapisme. Het levert zijn lolligste voorstelling in jaren op.

Eigenlijk zijn er twee Koningen. De ene is een harde, maatschappijkritische cabaretier. De man ook die Baudet er flink van langs gaf bij Jinek. De andere is een beduidend lievere kerel. Een entertainer pur sang met veel zelfspot en absurde grappen over dieren.

In Appeltjes schillen staat deze tweede Koning op het toneel. Dat was niet de bedoeling. Zoals de titel al verraadt, moest dit programma een bescheiden bloedbad worden. Het liep anders. De nare gebeurtenissen uit zijn privéleven deden de cabaretier juist vluchten in zijn fantasie.

Voor de toeschouwer is dat goed nieuws. De beste voorstelling die Koning ooit maakte, heette Koning van de dieren. Dit lijkt een rechtstreeks vervolg en is bijna net zo leuk. Dat komt niet zozeer door het materiaal, maar door zijn fantastische spel en visuele manier van vertellen.

Haarfollikelmijt

Koning die voor het eerst paardrijdt en van de begeleider moet laten zien wie de baas is (‘Nou, dat is het paard hoor!’): goud. Koning die vertelt hoe de minuscule haarfollikelmijt ’s nachts de liefde bedrijft op ons gezicht: krachtvoer voor de lachspieren.

Soms gaat hij net te lang door. Het stuk over een reiger die zich van binnen een flamingo voelt, had wel een paar minuten korter gemogen. Daar staan echter zoveel hilarische momenten tegenover dat je hem die kleine inzakkertjes graag vergeeft.

Zijn leven lang al hoort Koning dat hij een raar mannetje is. Zijn ex noemt hem zelfs een idiote debiel. Ergens is Appeltjes schillen misschien tóch een dikke middelvinger naar de buitenwereld. Dan wordt hij maar de leukste idiote debiel die hij kan zijn.