Recensie: Hese zang en bijtende gitaartonen: oudgedienden maken indruk bij opening North Sea Jazz

Oudgedienden als soulzangeres Mavis Staples en bluesgitarist Buddy Guy deden het goed op de openingsavond van North Sea Jazz 2023. Indrukwekkend was de The Diaspora Suite, uitgevoerd door Nederlandse en internationale zangers, rappers en muzikanten.

Overkoepelend thema van North Sea Jazz 23 is Sounds of Diversity. Dat kan een beetje gek lijken op een festival waar kleur al vanaf het allereerste begin een vanzelfsprekendheid is, op het podium en zeker ook in het publiek.

Maar 2023 is wel het jaar waarin wordt herdacht dat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. En dat verdient ook op North Sea Jazz aandacht natuurlijk. Het festival programmeert al lang veel breder dan alleen jazz, maar nagenoeg alle muziek die er klinkt is direct of indirect te herleiden tot Afrika.

Internationale sterren

Mooi dus dat de 46ste editie van het festival op vrijdagmiddag opent met The Diaspora Suite. Nederlandse artiesten als Shirma Rouse en Typhoon delen daarbij het podium met internationale sterren als Laura Mvula en Corinne Bailey Rae. Tussendoor dragen onder meer Glenn Helberg en Karin Amatmoekrim teksten voor. En het mighty Metropole Orkest is er.

Het is de perfecte opening van North Sea Jazz. De suite is ernstig en uitbundig tegelijk, contemplatief en feestelijk. Je hoort Afrika, je hoort Suriname, je hoort Nederland. Nou ja, je hoort de hele wereld. Echt geweldig: de twee Britse saxofonistes Camilla George en Cassie Kinoshi, die soleren over stevige afrobeat.

Bij North Sea Jazz heb je in de zalen met stoelen normaal gesproken na elk gespeeld stuk een complete volksverhuizing van gaand en komend publiek. Bij The Diaspora Suite verlaat vrijwel niemand voortijdig de zaal. Dat zegt wat.

Staples geeft zich volledig

Merkwaardig gevoel als het indrukwekkende concert is afgelopen: buiten de zaal is North Sea Jazz 23 nog maar nauwelijks op gang gekomen. Hoe nu verder? Een logisch vervolg is het optreden van Mavis Staples, de soulzangeres die bekend werd als lid van familiegroep The Staple Singers, in de jaren zestig zo ongeveer de huisband van de Amerikaanse Civil Rights Movement.

83 is Mavis Staples nu. Haar begeleiders dwingen haar op North Sea af en toe even op een krukje te gaan zitten, maar ze geeft zich volledig. Haar stem klinkt veel rauwer en heser dan vroeger, maar een probleem is dat niet. Geweldige zangeres, prachtmens. Ze zingt vooral eigen materiaal, maar ook covers van nummers van The Band en Talking Heads, waar ze pure gospelsongs van maakt.

Nu-of-nooit-meermoment

Lang geleden, toen North Sea een stuk strenger in leer was dan tegenwoordig, was blues het enige andere genre dat naast jazz op de podia werd geduld. Tegenwoordig is blues er een zeldzaamheid. Logisch, want alle bluesgrootheden zijn overleden en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Buddy Guy (86) is er gelukkig nog en zijn optreden in de Maas (in het dagelijks leven de Ahoy) trekt heel veel publiek.

Het is echt zo’n nu-of-nooit-meermoment, want de show maakt deel uit van zijn Damn Right Farewell Tour. Die is vernoemd naar zijn signature song Damn Right, I’ve Got The Blues, waarmee hij het optreden in Rotterdam maar meteen opent. Heerlijk, die bijtende, huilende en schurende tonen op zijn Stratocaster. Zo speel je bluesgitaar.

Buddy Guy is een van die Amerikaanse grondleggers van wie Britste gitaristen als Eric Clapton, Keith Richards en Jimmy Page heel veel, zo niet alles leerden. Mooi dat hij op North Sea op zijn oude dag nog zo’n groot publiek in vervoering brengt. En zijn outfit (tuinbroek, Hawaïblouse en witte pet) wordt dit hele weekend niet meer overtroffen.