Recensie Hazard: absurdistische autofilm vol botte humor bruist van de energie

Dimitri ‘Vegas’ Thivaios en Jeroen Perceval in 'Hazard'. Beeld Dutch film works

In de chaotische Belgische actiekomedie Hazard (ook geschreven als H4Z4RD, naar het nummerbord van de flitsende auto van het hoofdpersonage) verlaat de camera nooit de binnenkant van de auto. Scènes die zich buiten de auto afspelen, zijn gefilmd via de uitlaatpijp, de zijspiegels en de voor- en achterruit.

Noah (Dimitri ‘Vegas’ Thivaios) houdt van zijn gele sportauto. Hij is er dan ook voorzichtig mee: zijn dochtertje mag niet eens een lolly eten op de achterbank. Maar als een schijnbaar eenvoudige klus als chauffeur voor zijn neef Carlitos (een fenomenale Jeroen Perceval) fout loopt, krijgt zijn auto steeds meer te verduren.

Het gaat van kwaad naar erger in Hazard. Onder het terugkerende motief van een ‘starglass’-spotje – als de barst kleiner is dan twee euro kan de voorruit meteen worden gemaakt, maar als je te lang wacht en de barst groter wordt, duurt het vier weken én is het vier keer zo duur – zien we hoe de consequenties steeds groter worden en uiteindelijk het leven van zijn gezin op het spel komt te staan.

Er zijn autoachtervolgingen, tijdsdruk en roekeloos rijgedrag, maar Hazard is allerminst een standaard autofilm. Regisseur Jonas Govaerts geeft volledig toe aan de belachelijke premisse van Hazard en geeft daarmee een absurdistische draai aan de autofilm. De film bruist van de energie, met een opzwepende soundtrack, botte humor en volledig toegewijde acteerprestaties. Het standaard einde stelt daarbij misschien wat teleur, maar dat staat het vermaak niet in de weg.