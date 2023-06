Recensie: Harry Styles betovert de Johan Cruijff Arena moeiteloos met kwajongensachtige energie en liefde

Harry Styles betoverde zondagavond in de Johan Cruijff Arena iedereen met een vrolijkmakende popshow die draaide om ongecompliceerde lol en veel, heel veel liefde.

Harry Styles begon met een ereronde. Kushandje hier, buiginkje daar. En om de paar passen een royaal geplaybackt ‘thank you’ richting de al na een kleine tien minuten in gelukzalige euforie ontstoken menigte fans, die zich aan weerszijden van de ruitvormige catwalk door de Johan Cruijff Arena hadden vastgenageld.

Het was niet eens een overdreven ouverture. Want Styles (29) is daadwerkelijk bezig met een lange huldiging als grootste popster van de planeet. Was hij in juli vorig jaar al in Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome, inmiddels heeft ook zijn nieuwste album zoveel momentum vergaard dat Styles aan drie Arena’s niet genoeg heeft om zijn aanhang in kwijt te kunnen.

Podiumcharisma

Zijn Love on Tour duurt inmiddels bijna 22 maanden en de teller van het aantal bezoekers loopt richting de 3 miljoen. De voormalig boybandster is in sprinttempo geworden wat George Michael in de eighties was of Robbie Williams rond de millenniumwisseling.

Luidde na zijn laatste concert in de Ziggo Dome de conclusie dat Styles’ onweerstaanbare podiumcharisma eigenlijk al te groot was voor die zaal, nog geen jaar later vult hij overal ter wereld voetbalstadions.

En, zo bewijst hij in Amsterdam, dat doet hij alsof hij het zijn hele leven al heeft gedaan. Nu is dat als overlever van One Direction ook bijna letterlijk zo, maar knap blijft het: Styles heeft aan niet meer dan paar guitige lachjes, een knipoog en een paar springerige danspasjes genoeg om een heel stadion in te palmen.

Hemel vol regenbooghartjes

Dat doet hij zondagavond met vrijwel dezelfde show als een jaar geleden. Met een snelle set met vlotte retropopsongs, een hemel vol regenbooggekleurde hartjes als decor en vooral een wagonlading kwajongensachtige energie.

Oké, er is her en der wat routine en vermoeidheid in de show geslopen, maar Styles geeft zijn fanschare nog steeds het gevoel dat hij vanavond werkelijk nergens anders liever is dan hier.

Dat met de schaalvergroting ook verantwoordelijkheid komt, lijkt hij te beseffen: “We zijn met heel veel vanavond. Als er iets niet goed gaat, laat het me weten en ik leg de show stil.”

Verder zijn de regels van een avond Styles, die zijn concert later begon om fans die waren getroffen door de vele uitgevallen treinen rond Amsterdam, eenvoudig: “Wij doen ons uiterste best jullie te vermaken. Doen jullie dan je best zoveel mogelijk lol te maken als je maar kunt?”

Dat hoefde hij eigenlijk niet te vragen. De fans van Styles - inderdaad, meisjes aan het einde van hun tienerjaren zijn nog steeds ruim in de meerderheid - zijn gekomen voor een avond die in de jaren 60 voor love, peace & understanding was doorgegaan.

Superman

In de Arena, de laatste tijd bepaald geen plaats om hippie-idealen op te poetsen, is vanavond iedereen elkaars vriend, verbonden door de liefde voor die ene in roze-en vanillekleurig broekpak gestoken superman.

Die heeft nog steeds een lang segment in zijn show waarin hij semi-ongedwongen babbelt met de fans op de voorste rijen. Die weten inmiddels dat de communicatie begint met een boodschap op karton.

‘Mijn vriend is al getrouwd, daarom ben ik hier vanavond met m’n kapper,’ leest Styles er eentje voor.

Ook is er een meisje dat zijn hulp inroept bij haar coming-out. Fluitje van een cent bij Styles die een speciaal liedje paraat heeft en de regenboogvlag vrolijk laat wapperen. Gejuich voor meisje én zanger.

Sommige liedjes hangen er in die grote personalityshow een beetje bij, maar Styles heeft een aantal hits die zonder twijfel een carrière lang mee kunnen. Pianoballad Sign of the Times bijvoorbeeld. Maar ook Watermelon Sugar, As it Was en - live een met blazers opgesierd feest - Music for a Sushi Restaurant.

Styles voert ze prima, soms bijna funky, uit. Schijnbaar achteloos ook. Dat kunnen alleen de grootste talenten van de pop.

Maandag en dinsdag treedt Styles opnieuw op in de Arena.