Recensie: Guillermo del Toro’s Pinokkio is er een vol anarchisme en tederheid

Het verhaal van de houten pop Pinokkio die zo graag een echt jongetje wil zijn, is al talloze malen verfilmd. Na de live-actionversie van Disney is deze stop-motionbewerking van Guillermo del Toro alweer de tweede dit jaar. En de eigenzinnigste.

Bij Guillermo del Toro is de genesis van Pinokkio geen liefdeswerk van een zachtmoedige oude timmerman, maar een daad van rouw en razernij. Een dronken poging de zoon die hij verloor in de Eerste Wereldoorlog terug te halen. Terwijl het buiten dondert en bliksemt, beitelt en schaaft Geppetto (David Bradley) met bruuske halen een harlekijn uit een blok hout totdat de alcohol hem vloert. Het resultaat van zijn nachtelijke arbeid is dan ook geen verfijnde figuur met zachte gelaatstrekken zoals in Matteo Garrones verfilming uit 2019, of de olijke pop met appelwangetjes van Disney, maar een onaffe figuur met maar één oor en rammelende ledematen.

Die introductie en Del Toro’s naam in de titel laten er weinig misverstand over bestaan dat deze stop-motionfilm geen getrouwe verfilming is van het beroemde boek van Carlo Collodi uit 1883, maar zijn versie van dat verhaal. Hoewel ook de film een episodische structuur heeft, schuift hij veel zijsporen uit het boek opzij en plaatst het verhaal bovenal in een heel specifieke tijd. Die van de opkomst van het fascisme in Italië, met Benito Mussolini als een grotesk gedrongen figuur met een zwak voor marionetten. Behalve natuurlijk als zo’n marionet ineens een eigen wil blijkt te hebben.

Ongedisciplineerde balorigheid

En een eigen wil heeft Pinokkio (Gregory Mann) in overvloed. Met onstuitbare energie en nieuwsgierigheid raast hij door de werkplaats van Geppetto en vraagt hem de oren van zijn kop. Op het eerste gezicht is het oorspronkelijke boek een vertelling over conformisme. Pinokkio moet leren zijn rebelse karakter in te tomen. Om niet zelfzuchtig te zijn, om niet te liegen. Het kwaad is dat wat hem verleidt tot ravotten en van het rechte pad afdwalen. Maar die moralistische boodschap is misschien ook wel deels schijn, een soort dekmantel voor een boek dat in zijn vorm en verteltoon juist volop met de regels breekt.

Del Toro maakt van die subversieve ondertoon de boventoon en maakt van Pinokkio’s ongedisciplineerde balorigheid juist een expliciete deugd. Een daad van verzet tegenover een regime dat jonge jongens tracht te kneden en disciplineren tot marionetten, waarbij natuurlijk de grap is dat uitgerekend de echte marionet zich niet aan de touwtjes laat trekken. Het is een metafoor die werkt, juist omdat het zo voor de hand ligt. Del Toro hoeft er geen rare capriolen met het personage voor uit te halen.

Met dat decor, waarin een zo stug en door absolute gehoorzaamheid getekend manbeeld heerst, benadrukt Del Toro de thematiek van vaderschap en zonen, die nooit aan de verwachtingen van die vaders kunnen voldoen. Ruimte voor humor is er ook, bijvoorbeeld in de figuur van Sprezzatura, een krijsend aapje met de ‘stem’ van Cate Blanchett. En in de deftige ernst van zelfbenoemd ‘raconteur’ Sebastian J. Cricket (Ewan McGregor), die leeft in de holle bast van Pinokkio.

Pokerende konijnen en een blauwe fee

Vertrekpunt voor de prachtige vormgeving van de film zijn de illustraties van Gris Grimly, expressieve zwart-wittekeningen die Del Toro en coregisseur Mark Gustafson vertalen naar een kleurrijke en tactiele stop-motionwereld vol detail en beweging. Hoogtepunten zijn een onafgebroken shot waarin Sprezzatura door de straten van de stad naar het circus rent, springt en klautert (een shot waar ruim twee maanden aan werd gewerkt) en de verbeelding van het hiernamaals, waar Pinokkio een aantal keren in belandt. Een raadselachtige tussenzone met pokerende konijnen, heel veel zand en een sfinxachtige blauwe fee (Tilda Swinton), die hem de schaduwkanten van onsterfelijkheid uitlegt.

Del Toro noemt zijn Pinokkio zelf onderdeel van een losse trilogie met The Devil’s Backbone (2001) en zijn nog altijd onovertroffen Pan’s Labyrinth (2006), die zich beide afspeelden tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Nachtmerrieachtige sprookjes over kinderen die leven in duistere tijden. Maar ook films over de weerbaarheid van kinderen en de rol die hun fantasievolle geest daarin speelt. Pinokkio past thematisch inderdaad naadloos in dat rijtje en is in al zijn anarchisme en tederheid ook nog eens een van de betere films uit Del Toro’s oeuvre.

