Recensie: Groots dromen, duikelen en swingen in de wonderlijke wereld van ‘Fantastisch’

Sanne Bokkers, Mauro Casarini en Hali Neto laten zien hoe fantasie dingen kan transformeren. Beeld Kamerich & Budwilowitz

“Ik kan het wel!” roept Hali Neto terwijl hij het toneel opkomt. Daarmee hebben we meteen de boodschap te pakken, want Fantastisch gaat dwars in tegen een wereld die overal beperkingen opwerpt. Een wereld van kan niet, mag niet, gaat niet. Maar laat je niet tegenhouden door al die zeurende stemmen: zie je mogelijkheden en droom groots.

Onder de naam Nieuwe Honden begeleidt het Almeerse jeugdtheatergezelschap BonteHond jonge makers die ze de kans geven een eigen jeugdtheatervoorstelling te maken. Neto is de eerste Nieuwe Hond. Zijn ervaringen als immigrant uit Angola, opboksend tegen vooroordelen en kansenongelijkheid, vormen het uitgangspunt van Fantastisch.

Centraal op het podium staat een oranje wand die volhangt met spullen. Een bezem, een verbanddoos, een mattenklopper, een wasmand. Spullen die in eerste instantie vooral een belemmering zijn. De wasmachine beschimpt hem, de stofzuiger blijft maar piepen.

Zeepbellen uit de wasmachine

Maar samen met medespeler Sanne Bokkers ontdekt Neto de wereld achter die spullen. En de tapdansende, tovenaarsachtige figuur (Mauro Casarini) die daar huist. In acrobatische choreografieën duikelen en swingen de drie door die steeds wonderlijkere wereld heen, waarin een meterslange ketting van sokken verschijnt en zeepbellen uit de wasmachine ontsnappen.

Fantastisch is een soms wat rommelige, maar altijd fantasievolle voorstelling. Niet alle ideeën passen even goed bij elkaar en de monoloog waarin Neto ingaat op hoe hij als zwarte jongen besefte dat er voor hem minder deuren openstonden dan voor zijn leeftijdsgenoten, zit op een wat vreemd (want erg laat) moment in de voorstelling.

Maar wat wel werkt, is hoe vrolijk en speels Fantastisch laat zien hoe fantasie de dingen kan transformeren. Iets wat een kind als vanzelfsprekend begrijpt, en waar we als volwassenen nog wat van kunnen leren.