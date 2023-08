Recensie: Glück schreef vanuit het perspectief van twee baby’s en dat levert een sprankelende literaire ervaring

Het verhaal Marigold en Rose van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Louise Glück (1943) wordt verteld vanuit het perspectief van een pasgeboren tweeling. Ongeloofwaardig? Nee!

‘Marigold was verdiept in haar boek. Ze was al bij de V’, begint Louise Glück haar wonderlijke vertelling. Een paar zinnen later: ‘Natuurlijk zat ze niet te lezen. De tweelingzussen konden geen van beiden lezen, ze waren baby’s. Maar we hebben een innerlijk leven, dacht Rose.’

Wat behelst dat innerlijke leven van een baby? In de psychoanalyse wordt soms gerept over herinneringen uit de ‘voortalige’ fase wanneer er wel een bewustzijn is, maar nog geen taal om hier vorm aan te geven.

Wat weten we eigenlijk van deze fase? Er zijn primaire behoeftes zoals honger en slaap, gevoelens als pijn en ongemak (een vieze luier), prettige sensaties (een warm bad, vaders stem) en nieuwe ontdekkingen. Glück beweegt zich ergens tussen dat wat aannemelijk is en wat filosofische bespiegelingen zijn.

Kloof wordt opgeheven

Ze maakt behendig gebruik van de vrije indirecte rede, waardoor de kloof tussen auteur en verteller wordt opgeheven, soms midden in een zin, en ze de verteller kan laten denken op een manier die het babybewustzijn overstijgt.

In haar hoofd is Marigold bijvoorbeeld een schrijver: ‘Lang, lang geleden, schreef Marigold. En toen bleef ze steken. (...) Niets hiervan werd opgeschreven. Maar het nam vorm aan in haar hoofd, de hele dag door leek het wel. (...) Misschien was het een uitvloeisel van een of andere oeroude vorm uit de woordeloze tijd voor het Grieks of het Sanskriet. Hoe het ook zij, ze was erdoor bevangen.’

Kleine mensen

Glück geeft Marigold en Rose een overtuigende stem. Niet alleen de vrije indirecte reden draagt daaraan bij. Ze maakt de zusjes groter: ze zijn twee individuen met ieder een eigen karakter (Rose lief, vrolijk en sociaal, Marigold zwaarmoedig en stil), maar tegelijkertijd zijn ze ook álle baby’s; kleine mensen, waarin de kiem van volwassenheid al is geplant.

En ze zijn een metafoor in deze poëtische vertelling die, nog meer dan over het prille bestaan van de zusjes, over schrijven gaat: hoe komen we tot een verhaal? Waar begint dat?

In de schoot

De lezer is bereid z’n ongeloof op te schorten. We gaan er helemaal in mee. Marigold en Rose is een sprankelende literaire ervaring. Jeske van der Velden bezorgde een mooie vertaling. We laten ons samen met de zusjes in de schoot van de verteller wiegen tot de dag van hun eerste verjaardag.

We verkeren immers in de geruststellende wetenschap dat we in gezelschap van dit ontkiemend schrijverschap in goede handen zijn.