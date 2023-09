Recensie Gevlucht na de Val: hoe verging het de Afghaanse vluchtelingen die na de val van Kabul naar Nederland kwamen?

Een vluchtelingencrisis in Nederland? In de eerste aflevering van Gevlucht na de val zien we vooral dankbare Afghanen.

De beelden staan nog scherp op het netvlies. Afghaanse vluchtelingen in Kabul, twee jaar geleden, hangend aan de wielen van vertrekkende vliegtuigen, in een wanhopige poging te ontkomen aan de Taliban.

In de serie Gevlucht na de Val spreekt de Afghaanse journalist Saber Perzad, zelf in 2019 gevlucht, vijf landgenoten die na de val van Kabul naar Nederland kwamen. Mensen in de bloei van hun leven, die alles achter hebben moeten laten. Hoe is het ze sindsdien vergaan? Hoe zijn ze hier terechtgekomen en hoe houden ze zich staande?

Een mooi gegeven, dat helaas karig is uitgewerkt. In de eerste aflevering zien we Nasir Ahmad Dastgirzada met zijn gezin. Er worden lekkere dingetjes uit Afghanistan gegeten, want, zo moeten we weten, voor Afghanen is het heel belangrijk om lekkere dingetjes uit Afghanistan te eten als er bezoek is.

Eindeloos dankbaar?

Intussen komen we weinig te weten over de vlucht die de familie heeft doorgemaakt, over hun oude leven in Kabul en de trauma’s waarmee de omschakeling naar een leven in Tiel ongetwijfeld gepaard moeten zijn gegaan. Wel zien we de zonen des huizes ontspannen een balletje trappen op een leeg voetbalveld, hopend op een carrière als prof. En we zijn te gast in het plaatselijke ontmoetingscentrum, waar de familie ‘leert over de Nederlandse taal en cultuur’.

“Het is goed hier,” zegt Dastgirzade. “Het wordt met de dag beter.” Wat wil programmamaker Perzad ons eigenlijk meegeven? Dat de Afghanen eindeloos dankbaar zijn dat ze zomaar in ons mooie land mogen verblijven? We zullen het in ons achterhoofd houden bij de beelden van de volgende crisis in de Nederlandse noodopvang.