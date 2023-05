Recensie: Gardiner geeft Brahms’ symfoniën expressie in het klankbeeld, maar het zindert nauwelijks

De Engelse dirigent John Eliot Gardiner en het Concertgebouworkest sloten hun Brahmscyclus af met de vier symfonieën: muziek die moet strelen en schroeien. Gardiners Brahms heeft geen grammetje vet.

Naar goed Hollands gebruik neemt John Eliot Gardiner de fiets als hij zich door Amsterdam beweegt. Zoals ieder mens met een druk schema moet ook hij af en toe ademhalen. Vorige week kon je de tachtigjarige dirigent tijdens een zonnige middag tegenkomen in de grachtengordel, kaarsrecht op het zadel, sturend met vaste hand.

Brahmscyclus

Gardiner en het Concertgebouworkest sloten hun Brahmscyclus van de afgelopen seizoenen af met een uitvoering van alle vier de symfonieën, verspreid over twee avonden. Dit was voor de liefhebber een uitgelezen kans om in korte tijd een overzicht te krijgen van Brahms’ symfonische landschap, dat niet zonder pijn en moeite tot stand was gekomen.

Het duurde tot 1876 voor Brahms, na tien jaar schrijven en schrappen, zijn Eerste symfonie naar buiten bracht. Iedereen luisterde bij de première vol spanning hoe hij zich onder het juk van Beethoven uit wist te werken. De triomf was daar. Brahms nam niet alleen de handschoen op, hij plaatste zichzelf ook rechtstreeks in de beethoveniaanse traditie, bewust en doelgericht.

Bachcitaat

De idyllischeTweede kwam in de volgende zomer tot stand. De Derde en de Vierde, uit 1883 en 1884, rondden Brahms’ symfonische oeuvre af. De Eerste symfonie verwijst naar Beethoven, de Vierde beëindigde Brahms met een Bachcitaat. Zo eerde hij zijn twee grootste voorgangers.

Gardiner verricht wonderen als het om glasheldere koorzang gaat die tegelijkertijd warmte en kracht uitstraalt – zijn eigen Monteverdi Choir was eerder in de Brahmsreeks te gast in Amsterdam en liet een onuitwisbare indruk achter. De authentiek georiënteerde uitvoeringspraktijk, om het even van welke muzikale periode, vormt Gardiners moedertaal.

Geen grammetje vet

Wat duidelijk werd in de uitvoeringen met het Concertgebouworkest is dat Brahms’ symfonische muziek zich niet goed leent voor een puur authentieke werkwijze. Ze moet strelen en schroeien, in plaats van onderkoeld klinken. Gardiners Brahms heeft geen grammetje vet. Vibrato was uit den boze. Gevolg: de expressie zat ’m in het uitgecomponeerde klankbeeld, maar het zinderde nergens.

Dat doet niets af aan de riante verrichtingen van het koper of van de cello’s die zich als groep buitengewoon sterk profileerden. De tweede avond gebeurde er iets, in het slotdeel van de Vierde, de sfeer werd bijkans plechtig. De noten veranderden in een organische stroom, de zwaarte van het volume streelde de oren. En direct werd weer duidelijk: dit is gewoon krankzinnig goeie muziek.