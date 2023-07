Recensie Full Circle: wervelende misdaadserie in de traditie van Ocean’s Eleven

Claire Danes en Zazie Beetz in Full Circle. Beeld HBO Max

“Iedereen heeft een stukje van het plaatje, maar niemand ziet het grote geheel,” concludeert een personage in de tweede aflevering van Full Circle. Hij heeft het over zijn eigen situatie, maar in feite geldt het voor de hele serie, een meesterlijke exercitie in spanningsopbouw van schrijver Ed Solomon en regisseur Steven Soderbergh. Pas aan het eind ziet ook de kijker het hele plaatje.

Beide makers bewezen eerder al, zowel samen als los van elkaar, dat efficiënte informatieoverdracht een van hun grote krachten is. Zie daarvoor alleen al Soderberghs Oceans-trilogie, een drietal heist-films waarin hij de kijker telkens vakkundig op het verkeerde been zet, zoals zijn personages dat met hun doelwitten doen.

Full Circle zit even strak in elkaar, al zijn de verwikkelingen hier uitgesmeerd over een zesdelige miniserie (de afleveringen variëren in lengte van 35 tot 60 minuten). Naar verluidt was Solomons eerste versie van het scenario nog langer: bijna zeshonderd pagina’s script, wat zou neerkomen op zowat tien uur beeld. Soderbergh heeft dus nog flink gecomprimeerd.

Wisseltruc

Het verhaal wordt in gang gezet door de kidnapping van een New Yorkse rijkeluiszoon door een Guyaans misdaadsyndicaat. Maar direct begint ook het geharrewar: eerst wordt de verkeerde jongen van straat geplukt, vervolgens wordt er ook nog eens een wisseltruc uitgehaald door twee jonge criminelen die op het laatste moment morele bezwaren krijgen. En dan zijn we pas halverwege de eerste aflevering.

Vakkundig zetten Soderbergh en Solomon de betrokkenen neer, als de stukken op een schaakbord. Aan de ene kant: een steenrijk stel, Samantha (Claire Danes) en Derek (Timothy Olyphant) en Claire’s vader, ‘celebrity chef’ Jeff (Dennis Quaid). Aan de andere: bendeleider Mrs. Mahabir (CCH Pounder), haar rechterhand Garmen (Phaldut Sharma) en opvliegende neef Aked (Jharrel Jerome).

Om het hele geharrewar heen cirkelt postfraude-inspecteur Mel Harmony (Zazie Beetz), die telkens als eerste doorziet hoe de vork in de steel zit, maar (mede door haar eigen botheid) weinig ruimte krijgt van haar leidinggevende Manny (Jim Gaffigan). En hoe verder het vordert, hoe meer mensen er aan beide kanten van de zaak bij betrokken raken.

Klungelige misdaad

De titel Full Circle verwijst expliciet naar het mystieke Guyaanse ritueel waarmee Mrs. Mahabir de hele zaak in gang zet, dat weer terugvoert op een drama dat zich twintig jaar eerder in Guyana voltrok. Maar evengoed verwijst het naar de verschillende sociale kringen die door de klungelige misdaad met elkaar in aanraking komen, als de cirkels van een venndiagram die elkaar normaal niet raken, maar nu met de minuut meer overlap gaan vertonen.

Full Circle is een serie waar je je aandacht bij moet houden. Elke bijzin en elke handeling, hoe onbeduidend ze ook lijken, blijken van belang te zijn geweest als de laatste puzzelstukken in de slotaflevering op hun plek vallen.