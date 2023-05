Recensie Fubar: Zelfs op de automatische piloot is Arnold Schwarzenegger als CIA-agent charmant

Arnold Schwarzenegger als Luke Brunner in Fubar. Beeld CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Over de in Oostenrijk geboren Arnold Schwarzenegger verschijnt begin juni op Netflix een driedelige documentaire, simpelweg getiteld Arnold. De ondertitel, One Man. Three Lifetimes, vat de carrière van de inmiddels 75-jarige Schwarzenegger prima samen.

De Oostenrijkse Eik begon zijn carrière als bodybuilder en schopte het in die hoedanigheid tot Mr Universe. Zijn spierbundels bleven in Hollywood niet onopgemerkt en zo ontpopte hij zich in de jaren tachtig als actieheld in films als Conan the Barbarian, The Terminator en Commando. Dat hij behalve knokken ook (een beetje) kon acteren bewees hij in de komedie Twins en Paul Verhoevens sf-film Total Recall.

De derde fase van Schwarzeneggers carrière was tevens de opmerkelijkste: als inmiddels Amerikaans staatsburger schopte hij het in 2003 tot Republikeins gouverneur van Californië, een functie die hij twee termijnen wist te bekleden. Niet slecht voor een Oostenrijker met een moeilijke achternaam en een vet accent – al dankt ‘The Governator’ juist daar een deel van zijn charme aan.

Goede contacten met een wapenhandelaar

De driedelige Netflixdocumentaire komt niet toevallig online kort nadat Schwarzenegger te zien is in de achtdelige Netflixserie Fubar. De actiekomedie markeert tevens Arnies eerste hoofdrol in een tv-serie, al had hij hiervoor wel bijrolletjes in series.

Schwarzenegger speelt Luke Brunner, een CIA-agent die in Antwerpen zijn laatste klus voor zijn pensioen aan het afronden is. Hoewel het niet geheel volgens plan gaat weet Brunner deze opdracht toch bevredigend af te sluiten.

Maar zoals dat gaat met laatste klussen in films en series: er zit altijd een staartje aan. In dit geval wordt Brunner na zijn pensioenfeestje voor een állerlaatste klus geronseld. Alleen hij kan deze opdracht volbrengen, omdat hij onder de schuilnaam Finn Hoss goede contacten heeft met een wapenhandelaar in de jungle van Ecuador, waar een undercover CIA-agent ontmaskerd dreigt te worden.

Geruzie tussen vader en dochter

Wat Brunner echter niet is verteld is dat de undercover CIA-agent in kwestie zijn dochter Emma Brunner is (Monica Barbaro, uit Top Gun: Maverick). Zij heeft haar vader altijd wijsgemaakt dat ze werkte bij de watervoorziening in Colombia, terwijl pa Brunner jarenlang loog dat hij in fitnessapparatuur handelde.

Hun onverwachte ontmoeting in de Ecuadoraanse jungle is de aanleiding voor onderlinge verwijten en steken onder water.

De situatie doet denken aan True Lies (1994), waarin Schwarzenegger voor zijn vrouw Jamie Lee Curtis ook jarenlang verborg dat hij geheim agent was. Dat pakte toen geestig uit, maar in Fubar (afkorting voor Fucked Up Beyond All Recognition, kortom een zootje) wordt het geruzie tussen vader en dochter Brunner al snel flauw. Zelfs op de automatische piloot weet de onverwoestbare Schwarzenegger echter charmant en charismatisch te blijven.