Recensie: Frank Masmeijer zegt in documentaire ‘Gratie’ weinig over zijn rol in de drugswereld

Frank Masmeijer terug in de bajes in Antwerpen. Beeld Viaplay

Het is niet zo verwonderlijk dat Frank Masmeijer liever over zijn nieuwe single Ga je mee naar de zomer praat dan over de nieuwe documentaire Gratie (vanaf 17 juni te zien bij Viaplay), waarin hij de maanden na zijn vrijlating wordt gevolgd. In het zingen ligt namelijk zijn toekomst, hoopt de ex-televisiester. En die documentaire over zijn leven gaat in zijn ogen veel te veel over zijn aandeel in de invoer van die enorme partij cocaïne in 2014. Hij kreeg er negen jaar cel voor en werd een paria.

De hele documentaire lang doet Frank Masmeijer zijn best om zijn imago op te poetsen. Documentairemaker Roy Dames doet er intussen alles aan om het ware verhaal van die drugsdeal boven water te halen. Geen makkelijke opgave, want Frank is het nog steeds niet eens met zijn straf: “In België kun je op vermoedens veroordeeld worden,” zegt hij in Gratie, op een terras in Spanje.

Geen hond die hem gelooft. Dat blijkt ook wel als Frank twee dames uit zijn Belgische horecajaren ontmoet. “Ik snap niet dat je het hebt gedaan,” zegt de een, hengelend naar zijn drugsverleden. Waarop de ander zegt: “Ik wel, Frank was altijd zot op geld. Als Frank morgen rijk kan worden met sokken verkopen gaat ie sokken verkopen.” Frank zit erbij en ontkent het niet. “Veel mensen zijn gek op geld. Zoveel mensen rommelen op die manier.” Alleen zijn moeder gelooft in zijn onschuld.

Op bezoek bij voormalige medewerkers uit zijn horecajaren: ‘Wat ik niet begrijp, Frank, waarom heb je het gedaan?’ Beeld Viaplay

Leven op grote voet

Het leven van Frank Masmeijer is zeker een documentaire waard. Van talentvolle voetbaltiener die het nét niet redde bij Go Ahead Eagles werd hij entertainer in hotels. In die rol werd hij ontdekt door de NCRV. Daar was hij tot halverwege jaren negentig de laatste grote presentator van avondvullende spelshows, totdat de NCRV het roer omgooide en het snel gedaan was met Masmeijers tv-carrière.

Hij ging de horeca in, met succes, maar leefde op te grote voet met zijn ex-vrouw Sandra Birsak. De voormalig danseres uit een van zijn shows mocht eindeloos hun huizen verbouwen. “De zaak zat van ’s ochtends tot ’s avonds vol en toch maakte ik elk jaar verlies,” zegt Frank lachend in de documentaire. “Wéér een auto op naam van de zaak, dat kon allemaal joh.”

Ook zijn ex-vrouw Sandra en zijn dochters doen hun zegje in Gratie: ‘Hij was altijd heel beschermend.’ Beeld Viaplay

Dat Roy Dames de hele docu lang blijft doorpeuren, komt eigenlijk vooral door Frank zelf. Achter de camera’s laat hij veel meer los over zijn rol in de drugshandel dan vóór de camera’s, waar hij in allerlei bewoordingen zegt dat hij ‘alleen maar wat mensen bij elkaar heeft gebracht’.

Het dwingt Roy Dames ertoe om de camera ook te laten draaien als Masmeijer woedend opbelt dat ‘de man die hem verraadde’ absoluut niet ‘in zijn documentaire mag’. Je hoort nog net geen bedreiging tussen het getier. De doorgewinterde Dames (70) wordt er niet warm of koud van: “Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zegt wie ik wel en niet mag filmen,” antwoordt hij. “Jij beschuldigt hem van verraad, ik moet weerwoord hebben.”

In elkaar geslagen

Hoe Roy Dames zijn best ook doet, Masmeijer blijft zijn rol bagatelliseren, bijna op het belachelijke af. Maar kan hij wel anders? Hij werd al eens het ziekenhuis ingeslagen toen het invoeren van die honderden kilo's coke was mislukt en ook nu ‘kunnen er mensen pijn gedaan worden’ als hij alles vertelt. Waarmee hij vermoedelijk ook zichzelf bedoelt.

Ontroerend is Gratie zeker ook, bijvoorbeeld als Frank voorleest uit een dagboek over zijn dagen in de gevangenis, vanuit dat uiterst kale en ellendige cellencomplex in Antwerpen. Uiteindelijk kreeg hij, 2,5 jaar voordat zijn celstraf erop zat, gratie van onze koning. Iets wat in de praktijk minder vreemd is dan het klonk en niets zegt over de schuldvraag. In de documentaire blijft dat zo, gelukkig.

De vraag die wél overblijft na Gratie: komt hij er ooit weer bovenop? De nu 61-jarige Masmeijer wil eigenlijk de entertainmentwereld weer in. Het treurige voor hem is dat iedereen steeds weer wil praten over die wonderlijke geschiedenis van de televisiester die drugshandelaar werd. Een vette bekentenis en ‘sorry’ zeggen in Gratie was daarom wel echt handiger geweest.