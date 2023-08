Recensie: Forever is een gelaagd portret van een familie die te maken krijgt met een ingrijpend verlies

Een plotseling overlijden zet de verhoudingen en vaste gewoontes van een gezin onder druk in het subtiele Deense drama Forever.

Elke familie heeft zijn rituelen. Zoals het verjaardagsontbijt waarmee het Deense Forever begint. Op de ochtend dat Maren (Mette Munk Plunk) jarig is, staan haar echtgenoot Egon (Ole Sørensen) en hun twee volwassen kinderen zingend aan haar bed. Daarna eten ze broodjes met Deense vlaggetjes erin geprikt, en worst van een glazen schaal.

Dergelijke rituelen en routines zijn belangrijk in een mensenleven. Ze helpen ons begrijpen wie we zijn en zeker wanneer het leven tegenzit zijn ze een fundament om ons aan vast te grijpen. Maar de dood heeft de onhebbelijke gewoonte om juist die routines binnenstebuiten te keren. Er ondraaglijke bakens van afwezigheid van te maken. Forever is een gelaagd portret van een familie die te maken krijgt met zo’n ingrijpend verlies.

De dood sluipt op kousenvoeten de film binnen. Het is de zoon die sterft, maar hoe of wat blijft buiten beeld. Plots is hij er niet meer. En vanuit die gapende leegte beschouwt regisseur en scenarist Frelle Petersen de vervreemdende ervaring van het leven dat doorgaat. Zoals wanneer een collega op het werk verwijst naar een eerder gesprek, alsof er geen onherstelbare breuk is geslagen in de continuïteit van de wereld.

Bij elk van de resterende gezinsleden manifesteert de rouw zich op een eigen manier. Vader Egon tracht de herinnering aan zijn zoon zichtbaar te houden, terwijl moeder Maren die zichtbaarheid juist niet kan verdragen. En dochter Lily (Jette Søndergaard) komt met haar eigen verdriet tussen de twee in te zitten.

De stijl van Petersen wordt terecht vergeleken met die van Yasujiro Ozu. Het kalme verteltempo, de subtiel transformerende gezinsbanden en vooral de shotcomposities, met veel kaders binnen kaders, herinneren aan de Japanse grootmeester. Dat is ook meteen het enige kritiekpuntje op een film die soms net iets teveel leunt op geleende beeldtaal, maar toch overtuigt in al zijn ingetogenheid.