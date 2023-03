Recensie Fleishman is in trouble: komedie in de geest van de betere Woody Allenfilms

Claire Danes en Jesse Eisenberg in 'Fleishman is in trouble'. Beeld Disney+

Het leven van de New Yorkse arts Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) staat behoorlijk op zijn kop. Hij is nog maar net gescheiden van zijn vrouw, de ambitieuze theateragente Rachel (Claire Danes), en heeft het onlinedaten ontdekt. Ineens blijkt hij volop in trek bij vrouwen die hem vroeger nooit zagen staan.

Hij kan echter niet lang genieten van zijn seksuele inhaalslag, want zijn ex dropt de kinderen bij hem. Zijn 8-jarige zoontje Solly is een brave jongen maar zijn 11-jarige dochter Hannah is constant boos op hem vanwege de scheiding. Tot overmaat van ramp blijkt Rachel spoorloos verdwenen en reageert ze niet op Toby’s steeds dringender wordende berichtjes. Ineens zit Fleishman met zijn kinderen opgescheept in zijn nog nauwelijks ingerichte appartement en komt er van werk of daten niets meer terecht. En waar is Rachel gebleven? Ja, Fleishman is in trouble.

Alleneske schlemiel

De geestige comedy doet met zijn portret van de New Yorkse elite denken aan het betere werk van Woody Allen. Eisenberg zet een neurotische Joodse antiheld neer die zo uit een Allenfilm lijkt weggelopen – Eisenberg speelde trouwens eerder al een typisch Alleneske schlemiel in Woody Allens Cafe Society (2016). Bovendien bevatten de dialogen geestige oneliners als: “Ik ben net van een vrouw af waarvan ik niet eens staand mocht plassen.” De cynische voice-over van Fleishmans beste vriendin Elisabeth (Lizzy Caplan) doet daar nog een vilein schepje bovenop.

Fleishman is in trouble (gebaseerd op het gelijknamige boek van Taffy Brodesser-Akner, die zelf het script schreef) is mede dankzij het vrouwelijke perspectief een geslaagd alternatief voor wie Woody Allen niet meer salonfähig vindt.