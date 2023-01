Recensie Exit: Kijken naar snuivende, schathemeltjerijke eikels

Serie: Exit - Mannen TuinfeestCredits: BNNVARA Beeld BNNVARA

‘Financial villains’ kun je ze noemen, de vier vrienden Adam, Henrik, Jeppe en William. Financiële slechteriken. Geldzuchtige, hedonistische, amorele en seksistische beurshandelaren zijn ze, die met hun extreem exorbitante leven van snel geld verdienen, grammen coke per dag en dagelijkse feestjes met escorts in hun gezamenlijk aangekochte man cave (een appartement van 250 m2), een duister beeld van de financiële wereld schetsen.

Adam, de voornaamste hoofdpersoon, is een sociopaat die verschrikkelijk met zijn vrouw Hermine omgaat. Zij wil graag een kind, maar hij heeft haar nooit verteld dat hij allang gesteriliseerd is. Hij is totaal verknipt – bijna American Psycho-achtig – maar komt overal mee weg. Henrik kan niet stoppen met alles wat los en vast zit te neuken, Jeppe heeft een kluis met kilo’s drugs en William is een drugsverslaafde alcoholist en wordt langzaam gek.

Topdrama

De mannen gaan extreem slecht met hun echtgenotes om (houden ze dom, ze mogen niet werken), zijn het liefst nooit thuis (die kinderen...), liegen, bedriegen, doen aan handelen met voorkennis en durven dan nog te zeggen ‘mij kun je niets maken want ik heb meer geld dan het rechtssysteem aankan.’

Toch blijf je kijken, want langzaam beginnen er scheuren te ontstaan in de levens van deze snuivende, schathemeltjerijke eikels. Bovendien is het een heerlijk inkijkje in het Oslo van de financiële elite. Mooie auto’s, prachtige huizen, dure kleding. En hun verdorvenheid onderstreept ook lekker de weerzin die je toch al voelt jegens dit soort snelle jongens.

Na de internationale hits van Deense en Zweedse series als Borgen en The Killing, kan Noorwegen ook in het rijtje Scandinavisch topdrama.