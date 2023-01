Recensie Every Loser: Op de twintigste (!) plaat van Iggy Pop wordt weer serieus gebeukt, gebonkt en geramd

Iggy Pop, hier in het Teatro Real in Madrid in 2022, treedt standaard op met ontbloot bovenlijf. Beeld Getty Images

‘My mind is on fire when I ought to retire,’ brult Iggy Pop in openingsnummer Frenzy, terwijl onder anderen Red Hot Chili Peppersdrummer Chad Smith en voormalig Guns N’ Rosesbassist Duff McKagan zijn woorden van de nodige passende herrie voorzien.

In 2016 kondigde Pop aan nu echt met pensioen te gaan. Hij kwam er al snel op terug. Maar, zo zei hij erbij, met stagediven was het wel gedaan. Daar was hij nu toch echt te oud voor geworden.

75 jaar is hij nu, de man die al punk was toen de Sex Pistols de zandbak nog onveilig maakten. Optreden doet hij nog altijd met ontbloot bovenlijf (‘I am the guy with no shirt who rocks,’ zegt hij over zichzelf), wat zijn fans zicht biedt op een waar landschap van rimpelend vel. Hij loopt ook zo krom als wat, maar met zijn stem is nog steeds helemaal niets mis. We horen het op Every Loser, waarin hij zowel in het stevige werk als in de ballads goed wegkomt.

Jonkies

Het afgelopen decennium was hij soms in de weer met jazz en zelfs dance, maar op Every Loser serveert James Newell Osterberg alias Iggy Pop weer gewoon onversneden rock. Heel af en toe wordt het gas iets teruggenomen, maar voor de rest wordt er serieus gebeukt, gebonkt en geramd.

Hulp krijgt Iggy Pop daarbij naast de bovengenoemde Chad Smith en Duff McKagan van de gitaristen Stone Gossard (Pearl Jam), Dave Navarro (Jane’s Addiction) en Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers) en de drummers Travis Barker (Blink-182) en de vorig jaar overleden Taylor Hawkins (Foo Fighters). Gevestigde namen allemaal, maar in de wereld van Iggy Pop zijn het nog jonkies.

Tien songs staan er op Every Loser, waarvan er twee om en nabij de één minuut duren. Dat schiet lekker op dus. In de teksten snijdt Pop vaste rock-’n-rollthema’s als seks en drugs aan, maar in New Atlantis (waarmee zijn huidige woonplaats Miami wordt bedoeld) komt zowaar de klimaatverandering aan de orde.