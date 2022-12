Recensie: Ernstige oudejaarsconference Claudia de Breij komt maar niet tot leven

De boodschap is bij Claudia de Breij altijd belangrijk, maar heeft in haar derde oudejaarsconference te vaak de overhand. Gelukkig zingt ze wel mooie liedjes.

Over de decors van onze oudejaarsconferences hebben we recentelijk niet te klagen. Peter Pannekoek liet in 2021 nog het gekraakte Amerikaanse Capitool nabouwen, De Breij kiest voor een schildering van de zee als achtergrond, die fraai van kleur en sfeer verandert. Het stormt in de wereld en het schip dat Nederland heet, loopt vast op zandbanken vol genegeerde problemen.

Ondanks dat mooie beeld wil De Breij’s derde oudejaarsconference maar niet tot leven komen. Zou eens in de drie jaar zo’n conference maken gewoon nét te vaak zijn? De metafoor van het land als schip is wat belegen en, door de latere uitwerking ervan, ook best lastig te volgen als je tegelijk in een schaal oliebollen graait.

Ernstigere toon

Misschien speelt ook mee dat ze op het podium staat zonder muzikanten, die in 2016 en 2019 voor meer dynamiek zorgden. Toch is die keuze voorstelbaar. De Breij’s toon is namelijk duidelijk ernstiger dan de eerste twee keer. Van ‘Yes we can’ naar ‘Het komt niet zomaar goed’.

Met ‘het’ bedoelt ze natuurlijk het klimaat, de oorlog, de vertrouwenscrisis in de politiek en het alsmaar uitdijende leger aan sterren en sterretjes die doven door grensoverschrijdend gedrag. Om er een paar te noemen.

Nee, als we in 2022 ergens geen gebrek aan hadden, waren het problemen. Misschien hebben ze De Breij wel wat overweldigd. De boodschap is in haar werk altijd duidelijk aanwezig, maar heeft hier te vaak de overhand. Deze wat gedragen oudejaars doet denken aan die van 2007, toen Jan Jaap van der Wal in Onderbewust een prima verhaal vertelde, maar minder goed had nagedacht over de entertainmentwaarde.

Pandapak

Een handvol grappen is overigens best sterk, maar echt memorabele beelden of sketches, zoals haar opkomst in een pandapak drie jaar geleden, zijn dun gezaaid. Daar komt op oudejaarsavond mogelijk wel verandering in. Dan wordt er een veelbelovende scène aan de voorstelling toegevoegd, die de rest van de tournee om praktische redenen ontbrak.

Verder laat De Breij enkele mooie liedjes horen, waaronder een zeer gevoelig nummer voor wie het leven door alle crises niet meer ziet zitten. Nadat er een aantal mannelijke klootzakken de revue is gepasseerd, brengt ze ook een ontroerende ode aan een 24-jarige jongen, die de puberende Claudia vroeg of ze verder wilde gaan dan zoenen. En die het ontkennende antwoord niet alleen direct accepteerde, maar haar netjes teruggebracht naar het café.

Nuances aanbrengen, verbinding zoeken en troosten: dat zijn als altijd drie belangrijke pijlers onder De Breij’s werk. Jammer dat de vierde, een bevrijdende lach, er dit keer een beetje bij inschiet.

CABARET

Oudejaarsconference 2022

Door Claudia de Breij

Regie Titus Tiel Groenestege

Gezien 17/12, Stadsschouwburg Utrecht

Te zien 31/12, NPO 1, 22.20 uur