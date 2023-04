Recensie: ‘Engel’ lijkt vooral een verzamelalbum van Antoons catchy hits, extra promotie voor zijn film

Antoons grootste kracht is dat hij zijn eigen nummers produceert. Beeld -

Vorige week vrijdag verscheen op Spotify ineens het tweede album van Antoon (pseudoniem van Valentijn Verkerk, 21). Opvallend, want Engel was niet aangekondigd op sociale media en er was ook geen persbericht over verschenen.

Wie de tracklist onder de loep neemt, vraagt zich direct af of we hier wel van een officieel album kunnen spreken. De vijftien nummers zijn vooral Antoons grootste hits van de afgelopen drie jaar, zoals Hallo, Hotelschool en Olivia. Het album heeft ook nog eens dezelfde titel als zijn op dezelfde dag verschenen bioscoopfilm, die wél groots werd aangekondigd.

Overlijden moeder

In die fraai gemaakte film zien we veel beelden van Antoons show in de Ziggo Dome, die hij in december maar liefst twee keer uitverkocht. Deze beelden worden afgewisseld met persoonlijke scènes en interviews met collega-artiesten als Ronnie Flex, Paul Sinha en Big2. De film laat zien hoe een amper 21-jarige jongen in drie jaar tijd een fenomeen werd in de Nederlandse popmuziek, terwijl zijn moeder in diezelfde periode aan darmkanker overleed.

De mooiste scène is er een waarin Antoon over haar spreekt: hij gelooft wel dat hij ook succesvol was geworden als ze nog had geleefd, maar niet zó succesvol. Haar overlijden motiveerde hem om het te gaan maken, om sterk te zijn.

Grootste hits

Engel lijkt vooral ter promotie van de film te zijn verschenen. Maar op zichzelf staand album of niet: het is wel een prima aanleiding om Antoons grootste hits nog eens aandachtig te beluisteren. Wat maakt zijn muziek zo goed dat hij hit na hit scoort en op zo’n jonge leeftijd de Ziggo Dome twee keer uitverkoopt?

Antoons grootste kracht is dat hij al zijn nummers zelf produceert. Je hoort aan alles dat hij precies weet wat hij aan het doen is en wat hij wil bereiken. Hier is een liedjessmid aan het werk die zijn nummers zorgvuldig boetseert tot aanstekelijke hits. Dat is het woord: aanstekelijk. Nergens hoor je een woord of instrument te veel. Ieder nummer klinkt simpel, in de goede zin van het woord, en muziek simpel laten klinken is juist ongelooflijk moeilijk.

In het laatste nummer Onweer, dat gaat over het overlijden van zijn moeder, horen we meer over wie Antoon zelf is. Dat maakt nieuwsgierig naar meer van zulke nummers.