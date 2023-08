Recensie End of World: John Lydon klinkt op zijn 67ste verre van angstaanjagend

Weinigen in de popmuziek die als zanger zo overtuigend kunnen sneren als John Lydon. Hij deed het, als Johnny Rotten, in de archetypische punkgroep Sex Pistols, hij deed het ook in het daarna opgerichte, veel experimenteler Public Image Ltd (PIL). Bijna elk woord klonk bij hem als een aanval.

Maar hoor hem op het elfde PIL-album End of World zingen in het slotnummer Hawaii. Het is even wennen, maar de gifkikker van weleer heeft wel degelijk een gevoelige kant.

Hawaii is de song waarmee hij dit jaar Ierland had willen vertegenwoordigen op het songfestival. Dat leek toen een zo bizar plan dat iedereen vergat eens goed naar het nummer te luisteren. Lydon schreef het voor zijn vrouw Nora, die toen totaal dement was (inmiddels is ze overleden). Qua intensiteit doet het denken aan Death Disco, een klassiek PIL-nummer uit 1979 dat Lydon schreef naar aanleiding van de dood van zijn moeder.

Helaas is End of World verder een heel wisselvallig album, waarop vooral de stevige rocknummers clichématig klinken. De welbekende sneer die Lydon daarin opzet klinkt op zijn 67ste verre van angstaanjagend.