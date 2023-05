Recensie: ‘Een wonder’ van Victoria Mas bevat te veel clichés en rammelt, maar leest lekker weg

Het stemmige decor – een nat, stormachtig, ruig Bretons eiland in de wintermaanden – draagt bij aan de mystieke en enigszins duistere sfeer. Beeld Getty Images

De 36-jarige Victoria Mas kiest niet de meest voor de hand liggende onderwerpen voor haar romans. Het lovend ontvangen Het bal der gekken speelde zich af in de negentiende-eeuwse psychiatrische inrichting La Salpêtrière, waar ‘hysterische’ vrouwen werden opgesloten van wie het maar de vraag is of ze daadwerkelijk geestesziek waren. Mas’ nieuwe roman Een wonder speelt zich af in de wereld van kloosterorde Zusters van de Liefde en verkent de grenzen van goed en kwaad, en van geloof, ongeloof en bijgeloof.

Anne heeft zich als 13-jarig meisje bij de Zusters van de Liefde aangesloten na een traumatische jeugd; als kind werd ze door haar vader misbruikt. Ze heeft zich ontwikkeld tot een vrome, deugdzame en vriendelijke vrouw. ‘Zoals elk kind dat door een ouder misbruikt is, had ze zelfbeheersing tot haar belangrijkste deugd gemaakt.’

Ooit had een van de zusters, Cathérine Labouré, een ontmoeting met de Heilige Maagd Maria, en zuster Anne hoopt dat haar dit wonder ooit ook ten deel zal vallen. Als hoofdzuster Rose haar uitzendt naar Bretagne, omdat zij heeft gezien dat hier de Heilige Maagd zal verschijnen, denkt Anne dat haar gebeden eindelijk worden verhoord.

Verstikt

Op het eiland Île-de-Batz, voor de kust van Finistère, is niet alleen het weer onrustig. Er broeit van alles onder de oppervlakte. In het gezin Bourdieu wordt zoon Hugo door zijn vader genegeerd, terwijl dochter Julia bijna letterlijk verstikt raakt door de beperkingen die ze door haar ouders krijgt opgelegd vanwege haar astma.

Hugo’s leeftijdgenoot Isaac, die vanwege zijn zachte voorkomen de agressie opwekt van andere tieners, wordt om een andere reden verwaarloosd. Isaacs moeder is tien jaar eerder omgekomen bij een ongeluk en sindsdien gaan vader en zoon als schimmen door het leven, vervreemd van zichzelf en van elkaar. Uitgerekend Isaac is degene die op een avond een vrouwelijke figuur ziet, en dat brengt het hele eiland in grote beroering.

Een wonder is een spannend verhaal dat boeit van begin tot einde. Het stemmige decor – een nat, stormachtig, ruig Bretons eiland in de wintermaanden – draagt bij aan de mystieke en enigszins duistere sfeer. Een literaire hoogvlieger is het boek van Mas niet; daarvoor gebruikt ze te veel clichés en rammelt het vertelperspectief te vaak. Maar dat zal de meeste lezers vermoedelijk niet deren: Een wonder is een heerlijk boek voor een paar uur leesplezier.