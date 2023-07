Recensie: Een buschauffeur met één arm, daar kijkt in Zuid-Afrika niemand van op

De Zuid-Afrikaanse Jaco Jacobs schrijft compacte jeugdromans, perfect voor lezers met een TikTok-spanningsboog. Toch creëert hij in die samengebalde novelles wel degelijk verhalen die ergens over gaan, zo ook in Over een zombiefilm en gelukkige getallen.

‘Iedereen denkt dat ik Drikus een bloedneus heb geslagen om die kip, maar dat is niet waar.’ Zo begint Over een zombiefilm en gelukkige getallen. We zitten meteen in het verhaal: wie is Drikus, wat heeft die kip ermee te maken en waarom was die überhaupt een bloedneus waard?

Martin, bijgenaamd Kip vanwege de kippen die hij houdt, is zoon van een vader die data-analist was en een moeder die leidt aan agorafobie sinds die vader omkwam bij een auto-ongeluk: ze komt al twee jaar het huis niet uit. Martin houdt net als zijn vader van getallen en heeft moeite met het interpreteren van een glimlach – een vorm van autisme lijkt het, zonder dat dat verder wordt aangezet.

De eerste zin van het boek is de aftrap voor een vriendschap tussen Martin en zijn buurjongen Drikus, die gefascineerd is door zombiefilms. Dat Drikus ook kanker heeft is een lijntje dat luchtig met de verhaalgebeurtenissen verweven is. Bij de Zuid-Afrikaanse Jacobs wordt het nooit zwaar, ook niet als het over een levensbedreigende ziekte gaat.

Hap sperziebonen

Ondertussen schetst hij een verfrissend beeld van zijn land. In het gammele schoolbusje reizen ook witte kinderen uit de buitengebieden. Dat dat busje regelmatig door de leerlingen moet worden aangeduwd en de chauffeur ervan maar één arm heeft is in het Nederland van APK-keuringen en arbeidsongeschiktheidsvangnetten ondenkbaar, maar in Zuid-Afrika kijkt niemand daarvan op.

Jacobs’ taal is beeldend. Een hap sperziebonen ‘smaakt naar iets wat in het afwaswater heeft gedreven nadat je klaar was met de pannen.’ Met vaart schetst hij een verhaal waarin zombies, gelukkige getallen, een criminele bende en de dood terloops verbonden zijn. Net zo terloops deelt de schrijver in het laatste hoofdstuk een mokerslag uit – een wending met een haakse hoek die je niet ziet aankomen. Het staat er allemaal ogenschijnlijk simpel, maar in die stilistische beheersing toont Jacobs zich een van de beste Zuid-Afrikaanse kinderboekenschrijvers van dit moment.