Recensie Een afwezige moeder: Emma Marsantes debuteert met naargeestig rotboek, maar toch wil je doorlezen

Beeld Getty Images

‘Zij die ons in de steek laten, slaan zich als spijkers in onze schedel. Alsof hun afwezigheid ons meer verbindt dan hun liefde had kunnen doen. (..) Een paar woorden. Als herinnering aan de blindheid,’ leidt vertelster Mia haar monoloog in.

Haar grootste verdriet is de zelfmoord van haar moeder met wie Mia een giftige symbiotische relatie had. ‘Om zich te wurgen kiest mijn moeder de blauwe riem van haar kamerjas. Het onlangs door mij gekochte exemplaar van donzige badstof waarin ze troost moest vinden.’ Ze vat haar gevoel samen: ‘Doodstraf voor de een, levenslang voor de ander.’

Mia kijkt terug op haar jeugd in Neuilly – een opvliegende, gewelddadige vader, een bloedmooie, depressieve moeder en een broer die haar verkracht: ‘Ik was 13. Ik was 15. Ik was 18. Liegen. Laten begaan. Savoir-vivre en fatsoen.’ De hele familie weet ervan, maar zoals haar tante zegt: ‘We hebben besloten niets te zeggen, snap je? Als je vader het had vernomen, zou hij Stanislas hebben vermoord.’

De schrijfster lapt de literaire vuistregel ‘show, don’t tell’ aan haar laars. Mia heeft al een heel leven – meer dan dertig jaar – gezwegen. Ze vertelt onsmakelijk precies wat er gebeurde en hoe het haar tot op de dag van vandaag heeft misvormd. Haar herinneringen zijn opgesteld in de tegenwoordige tijd, waarmee ze onderstreept dat (haar) trauma zich allerminst in het verleden afspeelt: het is hier en nu.

Struikelen over de woorden

Marsantes schrijft alsof iemand de stop eruit heeft getrokken en ze kolkend leegloopt, klauwend naar taal als bewijs, ze houdt de giftige vondsten als pronkstukken omhoog, struikelend over haar woorden, wanhopig zoekend naar zingeving. Herinneringen, pogingen de gebeurtenissen te duiden en verwijten wisselen elkaar af. Ze spreekt haar moeder aan, ze spreekt de lezer aan en ze spreekt haar verleden aan.

‘Hoe overleven we? We overleven niet. We wachten,’ schrijft ze. Dit debuut is eigenlijk te veel. Een overdaad aan ellende, een verstikkend gruwelkabinet. Toch wil je doorlezen, omdat Marsantes’ kolkende proza, prachtig vertaald door Katelijne De Vuyst, je bij de strot grijpt en meesleurt.

Mia is verworden tot haar trauma en wat rest is een wanhopig pogen het te bewaren. Het is een noodzakelijke roman: een schreeuw waarvan de echo nog lang blijft nagalmen.