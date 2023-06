Recensie: Dystopische Zauberflöte van Theu Boermans is aantrekkelijk voor álle theaterliefhebbers

Beeld Joris van Bennekom

Tijdens de ouverture van Die Zauberflöte wordt een gezette man met blond-gele kuif haastig het ziekenhuis ingereden. Op zijn sterfbed draagt hij de faraosymbolen van de macht over aan de duistere Sarastro, terwijl de weduwe van de stervende president wordt weggeduwd en hun dochter Pamina door de bloedhonden van de nieuwe machthebber wordt ontvoerd. De machtsstrijd kan beginnen.

We kijken enkele decennia vooruit. Het is de Capitoolbestormers gelukt om de democratie omver te werpen. Daarna is het van kwaad tot erger gegaan, zeker onder leiding van Sarastro, die met zijn Genootschap met harde hand de positie van de witte man wil veiligstellen, de vrouw een toontje lager laat zingen, genderneutrale ideeën de wereld uit helpt en een pleidooi houdt voor ongelijkheid, want ‘maak iedereen gelijk en de gelijken lopen je onder de voet’.

In 2019 maakte Theu Boermans de spectaculaire voorstelling Amadeus, met onder meer een duet van Amadeus en zijn vrouw Constance, dat geleend was uit Die Zauberflöte, waarin Papageno de vogelvanger en zijn geliefde Papagena elkaar toezingen. Dat was kiem voor de pittige bewerking van Die Zauberflöte door Boermans en Frans van Deursen.

Die Zauberflöte is een ‘Singspiel’, dus je hebt acteurs nodig met een goede zangstem en goed acterende zangers. De castingafdeling heeft in dat lastige genre perfect werk afgeleverd. Met name de Vlaamse musicalactrice Sofia Ferri (Pamina) en haar toneelmoeder, de internationaal werkzame coloratuursopraan Svenja Gabler, zorgen voor rillingen van loepzuiver genot.

De muziek van Mozart, met een aantal overbekende aria’s, blijft overeind, gezongen door een cast die nergens een steek laat vallen en een orkest onder leiding van Hernán Schvartzman, die een extra swing aan de partituur geeft. Ofschoon de tekst ook in de zangstukken uitstekend te verstaan is, zijn de boventitels toch plezierig.

Smeuïge straattaal

De oorspronkelijke link naar het klassieke Egypte blijft onaangetast en ook de namen van de hoofdrolspelers uit de opera uit 1791 blijven gelijk. Maar aan de karakters is flink gesleuteld. Papageno (Jasper van Hofwegen) is nog volkser geworden. Zijn ideale vrouw is Miss December uit de Playboy. Hij koestert de centerfold. Monostatos (Mike Reus), de brute onderknuppel van Sarastro (Huub Claessens) is nóg geiler en onbeschofter en daarbij ook nog treuriger gemaakt. Vooral op die twee rollen heeft Frans van Deursen zich fijn kunnen uitleven in smeuïge straattaal. Ook de drie boodschappers van de Koningin van de Nacht zijn van brave dames veranderd in hitsige vrouwen, die van de ontmoeting met de zachtaardige prins Tamino (Roman Brasser) bijna een reverse gangbang maken.

De grootste karaktertransitie zien we bij die Koningin van de Nacht, de weduwe van de overleden leider, die een onvervalste feminist is geworden, terwijl haar dochter Pamina, bij Mozart nog tamelijk volgzaam, is veranderd in een radicale activist. Zij spreekt als een mengeling van Greta Thunberg en Angela Davis rechtstreeks de zaal toe en schuift de aanwezigen de schuld in de schoenen van alle problemen op aarde, van klimaatverandering tot elke vorm van discriminatie.

Het slot, als de nieuwe generatie de macht heeft veroverd en iedereen elkaar onder het zwaaien van de regenboog-, Europese en (goed hangende) Nederlandse vlag in de armen vliegt en alles is vergeven en vergeten, had wel wat minder zoetsappig mogen zijn. Maar verder is het bijna drie uur volop genieten. Boermans en Van Deursen zijn erin geslaagd om niet alleen de trouwe achterban van de klassieke opera binnenboord te houden, maar hebben ook de deur opengezet voor liefhebbers van bombastische musical, geëngageerd toneel en cabaret. Een topprestatie.