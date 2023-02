Recensie: Dynamiek en humor in ingenieuze politiethriller van M.W. Craven

Dode hoek draait om de brute moord op de eigenaar van en een helikopterbedrijf en Afghanistanveteraan in een pop-upbordeel in Carlisle. Beeld Getty Images

Wie heet er nu Washington Poe? De eigenwijze, eigengereide rechercheur dus van de Serious Crime Analysis Section (Scas), een politieafdeling die zich bezighoudt met seriemoordenaars en schijnbaar motiefloze moorden. Samen met de superslimme, sociaal onhandige computerwizard Tilly Bradshaw probeert hij zaken die aan het Scas zijn toegewezen op te lossen.

Dode hoek, het vierde deel van de serie over Washington Poe en Tilly Bradshaw van de Engelse schrijver M.W. Craven draait om de brute moord op de eigenaar van en een helikopterbedrijf en Afghanistanveteraan in een pop-upbordeel in Carlisle. Niet het werk van een seriemoordenaar, zo lijkt het, maar waarom de man is vermoord is volstrekt onduidelijk. En dan is er nog de bankoverval van een paar jaar eerder waar niets werd gestolen, maar juist iets werd achtergelaten.

Voornaam

Dode hoek is opnieuw een meeslepende, ingenieuze politiethriller, waarin Poe en Bradshaw al snel het verband leggen tussen beide zaken. Nog steeds is het contrast tussen de twee groot genoeg om de dynamiek (en de humor) erin te houden.

Voor de volgers van de serie worden de rode draden die in de eerste delen zijn gespannen nog wat doorgetrokken. Er is de rode lijn over Poe’s voornaam. Zijn moeder is in de Verenigde Staten verkracht en heeft daarna Poe op de wereld gezet. Hij probeert al een hele tijd achter de naam van de verkrachter te komen, iets wat zijn moeder, die is overleden, hem nooit vertelde. Wel vernoemde ze hem naar de stad waarin dat gebeurde: Washington D.C.

En dan is er Poe’s boerderijtje Herdwick Croft in het Lake District National Park. De eigen plek waarnaar hij zo verlangde, waar hij rust vindt en kan nadenken. Hij heeft die boerderij zonder overleg verbouwd. Maar mocht dat wel, en mag hij daar blijven wonen?

Hogere instanties

Dat huisje is onderdeel van het spel dat in Dode hoek gespeeld wordt. Poe dreigt zijn woonplek te verliezen omdat hij, uiteraard, een spoor volgt dat hij van hogere instanties, MI5 en de FBI zijn bij de zaak betrokken, niet mag volgen. Natuurlijk lapt hij alle waarschuwingen aan zijn laars.

Wanneer het verhaal in Dode hoek ten einde is wacht de lezer nog een verrassing. Het korte verhaal Mondo Bizzarro. Dat doet nog meer verlangen naar een volgend deel, en de jacht op Poe’s vader.

