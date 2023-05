Recensie: documentaire over Ennio Morricone doet alle heisa over het Songfestival vergeten

Ennio Morricone. Beeld NTR

In de jaren zeventig en tachtig was de muziekkeuze bij Nederlandse uitvaarten zonder kerkelijk ceremonieel opmerkelijk eenvormig. Het op de melodie van Amazing Grace geschreven Waarheen, waarvoor van Karel Hille en zangeres Mieke Telkamp werd grijsgedraaid. Telkamp wilde er zelf niet aan, ze verkoos ‘de hymne van de dood uit Once Upon a Time in the West’, dat ook bij de uitvaart van haar man gedraaid werd. Ze was niet de enige. De lp met de filmmuziek van Ennio Morricone werd een van de meest verkochte soundtracks uit de geschiedenis. Het blijft een onweerstaanbare tranentrekker.

Het documentaireportret Ennio, van de Italiaanse regisseur Giuseppe Tornatore, bevat een fragment waarin sopraan Edda Dell’Orso met Morricones beroemdste melodie kippenvel opwekt. Ze wordt omringd door journalisten die kijken alsof er een wonder verslagen moet worden.

Fantastische archiefbeelden

Tornatores film duurt tweeënhalf uur en documenteert de levensloop en de werken van de componist aan de hand van interviews met de geëmotioneerde maestro, diens vakgenoten en filmmakers. De chronologische opbouw werkt goed dankzij een keur aan fantastische archiefopnamen. Het laatste uur is minder sterk: de registraties van Morricones stadionconcerten hebben een fnuikende eenvormigheid en de Oscarwinst van Tarantino’s The Hateful Eight ligt nog vers in het geheugen.

Wat eraan voorafgaat is verrassend en verhelderend. De klassiek geschoolde trompettist en componist van de onvergetelijke melodieën kreeg in 1958 een klap van de experimentele molen die door de Amerikaanse John Cage in Darmstadt werd aangezwengeld. Morricone behoorde later tot de kernleden van het Italiaanse avant-gardegenootschap Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza dat als een laboratorium voor muzikale improvisatie fungeerde. De experimenteerdrang kreeg ook een weerslag in de beroemde openingsscène van Once Upon a Time in the West, waarin beeld, geluid en muziek volmaakt samenkomen.

Zenuwen

Maar het werd zelden gekker dan bij de samenwerking met genrefilmer Dario Argento en stokebrand Elio Petri, die de componist de vrijheid gaven om de chaos van Cage in hun tegendraadse films toe te laten. Het werkte wonderwel in Argento’s vroege thrillers en bij Petri’s politieke provocaties, maar los van de film kun je er als luisteraar de zenuwen van krijgen. Toch horen en zien we elementen van diezelfde experimenteerdrang terug in fragmenten waarin Morricones bijdragen aan de popmuziek belicht worden. De bloeiende Italiaanse liedjescultuur van de jaren zestig dankt talrijke pareltjes aan zijn composities en arrangementen, met het door Mina gezongen Se telefonando als verpletterend hoogtepunt. Wanneer je dat hoort en ziet kun je alle heisa over het Eurovisie Songfestival helemaal niet meer serieus nemen.

Ennio is te zien in Het Uur van de Wolf op NPO2, dinsdagavond 22.35 uur.