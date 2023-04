Recensie: Docu over Lutkemeerpolder toont radicaal protest en aanhoudende ergernis

Beeld uit MEER - de strijd om de laatste akkers van Amsterdam. Beeld Bart Melief

Meer - de strijd om de laatste akkers van Amsterdam is een geslaagde documentaire over de klimaatactivisten die de Lutkemeerpolder groen willen houden. In de film zet Bart Melief hun strijd neer als een schaakspel. Met als grote tegenvoeters boerin én schaker Trijntje Hoogendam van ecologische zorgboerderij De Boterbloem en oud-wethouder Marieke van Doorninck, als koninginnen op een schaakbord.

Melief begint zijn film met de groenbeschermers die op de bres springen voor de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam. Ze vertellen hem ook nog dat het aanstekelijk werkt: “Op een gegeven moment sta je hier niet meer te filmen, jongen. Op een gegeven moment sta je hier te wieden.”

Toch is hij niet helemaal bezweken voor de verleiding om mee te gaan met het verhaal van de actievoerders, al blijkt dat vooral uit de ontknoping van de film, die natuurlijk niet verklapt mag worden. Van Doorninck heeft behoorlijk de ruimte gekregen om te betogen dat een groeiende stad ook meer bedrijventerrein vergt.

Radicaler protest

Boeiend is vooral de voorgeschiedenis, van de drooglegging in 1864 tot de manier waarop Hoogendam in de jaren negentig onder druk van de gemeente afstand deed van haar pachtrechten. Verder vertelt de film hoe het protest radicaler is geworden – tot en met het dichtlijmen van achttien Albert Heijnfilialen – uit machteloze ergernis over de politiek die maar niet kan uitleggen voor welke bedrijven dit bedrijventerrein nou helemaal bedoeld is.

Die ergernis is gebleven, maar in andere opzichten is de film onvermijdelijk achterhaald. Van Doorninck is inmiddels geen wethouder meer. De boerderij van Hoogendam is met een schamele 2 hectare ingepast in de plannen voor het bedrijventerrein, waarna het protest is overgenomen door nieuwe activisten die de poldergrond willen kopen. Het schaakspel gaat door, maar zonder de hoofdpersonen uit de documentaire. Zonder de koninginnen.

MEER - de strijd om de laatste akkers van Amsterdam draait op 13, 14 en 15 april in de Filmhallen, op 24 april in Cinema De Vlugt en op 8 mei in Pakhuis De Zwijger.