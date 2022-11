Recensie ‘DNA’: Peter Pannekoek heeft het lef de bevrijdende lach lang uit te stellen

Wie ben je? En wat laat je na? Peter Pannekoek behandelt grote vragen in het sterke DNA, dat vooral herinnerd zal worden om een gedurfde conference over pedofilie.

Peter Pannekoek zou tot zijn pensioen zalen kunnen vullen door bekende Nederlanders te beledigen en de actualiteit te bespreken. Gelukkig hebben we het hier over de carrièretijger onder de cabaretiers. Een man die pas zal rusten als hij een eigen hoofdstuk in de geschiedenisboeken heeft. Daar zijn moeilijkere paden voor nodig.

DNA is een ambitieuze voorstelling over wie je bent en wat je nalaat. Voor veel mensen zijn dat hun kinderen. Die blijken aan Pannekoek niet besteed. Hij hakt stevig in op het ideaal van ouderschap, met soms goede, soms makkelijke, bijna altijd grove grappen.

Toch is dat slechts broodnodige opbouw naar het echte hart van de voorstelling. Als de zaal warm is, begint Pannekoek aan een zeer gedurfde conference. Hij neemt het op voor pedofielen. Niet in een bijzinnetje, maar misschien wel tien minuten lang.

Impulsen

Pannekoek raadt ons onder meer aan om een pedofiel (die zijn voorkeuren niet gekozen heeft) te bevrienden. Als ze uit hun isolement komen, hebben ze meer om voor te leven en wordt de kans dat het misgaat een stuk kleiner. Pannekoek maakt een duidelijk onderscheid tussen pedofielen en pedoseksuelen, die daadwerkelijk toegeven aan hun impulsen. Zij die dat niet doen, zijn volgens de cabaretier veel sterker dan de meesten van ‘ons’, die een extra stukje chocolade amper kunnen weigeren.

Engagement komt in vele kleuren, maar deze staat zelden op de waaier. De spanning is tijdens dit schurende stuk om te snijden en Pannekoek heeft het lef om de bevrijdende lach lang uit te stellen. Het is het voorlopige hoogtepunt uit zijn carrière.

Daar komt hij in de rest van de voorstelling niet meer overheen. Als Pannekoek vrouwen verdedigt, die moeten functioneren in een wereld die gericht is op mannen, streept hij vooral droog clichés af. Nina de la Parra wist daar recent swingender theater van te brouwen.

Angsten

Pannekoek maakt geen persoonlijkheidscabaret. Toch laat hij in DNA veel van zichzelf zien. Aan die ontbrekende kinderwens liggen naast verstandelijke argumenten ook angsten ten grondslag. De klootzakken in zijn stamboom zouden hem ongeschikt maken om zich te vermenigvuldigen. Maar een vrijgezel wordt op zekere leeftijd een alleenstaande man. En daar loopt het vaak slecht mee af.

Gelukkig is er een oplossing: het theater. De verbeelding. Na de fraaie proloog, die we hier niet zullen verklappen, bestaat het decor uit doeken en stangen die traag op en neer bewegen. Dat irriteert soms een beetje. Ze maken onrustig. Pannekoek doet daar in de slotscène iets slims mee. Hij schept zijn eigen nalatenschap. Niet van vlees en bloed, maar minstens zo mooi.