Recensie: Deze ijzersterke expositie zet raciale stereotyperingen op zijn kop

In het jaar waarin 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt herdacht, pakt CBK Zuidoost uit met een ijzersterke tentoonstelling waarin raciale stereotyperingen op hun kop worden gezet.

Wie nu CBK Zuidoost bezoekt, heeft het gevoel de wereld van de oude meesters binnen te stappen. De zwart-wit geblokte vloer doet denken aan de keukentafereeltjes van Vermeer en de notenhouten wangentafel bij het raam lijkt te zijn weggeplukt uit een bloemstilleven van Heda.

De tentoonstellingsruimte heeft de uitstraling van een 17de-eeuws stadspaleis. De pilaren zijn beschilderd met knallend blauwe verf die in de koloniën uit indigoplanten werd gewonnen. Er hangt een eeuwenoude kroonluchter aan het plafond en een uitstalkast met porselein aan de wand.

Die antieke stukken zijn afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die ook twee zogenoemde torchères in bruikleen gaf voor de tentoonstelling Knights in Shining Armour (reappropriating the appropriated). Het zijn standbeelden van een Afrikaanse man en vrouw die grote kaarsen vasthouden. Drie, vier eeuwen geleden was dat misschien normaal, maar anno 2023 voelt die reductie van zwarte lijven tot kaarsenstandaard bijzonder ongemakkelijk.

Keukensloof neemt wraak

Aan de wanden van dit stadspaleis hangen ook afbeeldingen van zwarte mensen, maar hun uitstraling is totaal anders. De jongen in spencer die de Ghanese kunstenaar Joseph Adibleku op doek zette, bijvoorbeeld. Met zijn armen over elkaar kijkt hij ons zelfverzekerd aan. Niemand die hem wat maakt. Zijn portret hangt aan het hoofd van de tafel die midden in de ruimte staat. Hij is de heer en meester van al deze pracht en praal.

Ironie en omdraaiing zijn de grondtonen van deze tentoonstelling. Dat begint al bij de titel: noch de mannen en vrouwen aan de wand, noch de kunstenaars die hen portretteerden hebben een galante ridder, een white saviour, nodig om hen te redden.

Zoals de ondertitel aangeeft, pakken zij de controle terug. Zij maken zelf uit hoe de wereld hen ziet. In de werken die tentoonstellingsmaker Claudio Ritfeld selecteerde worden raciale stereotyperingen toegeëigend en op hun kop gezet. Dat maakt ze niet alleen onschadelijk, maar transformeert ze zelfs tot krachtbron.

Tom’s Execution van Madison Lewis bevestigt dat ondubbelzinnig. Zonder hoofd in beeld maar toch herkenbaar richt Aunt Jemima, de karikaturale zwarte moeke die decennialang het commerciële gezicht was van het gelijknamige ontbijtproductenmerk, een pistool op tekenfilmfiguur Tom van Tom & Jerry. Zij is niet meer de goedmoedige keukensloof die ooit een bijrol speelde in de cartoon, maar neemt wraak op de kat die witte suprematie symboliseert.

'Tom’s Execution', van New Yorkse kunstenaar Madison Lewis.

Prinsje met glittergezicht

De rest van de tentoonstelling is minder expliciet, maar alle portretten stralen een vanzelfsprekende trots uit. Dat geldt net zo goed voor de queer Sint Sebastiaan van Zella Vanié als voor Ade Dares Yoruba-godin en het prinsje met glittergezicht van Amos Black.

Slechts één schilderij valt niet in het portretgenre. Canaan’s Fruit laat een traditioneel plantagehuis zien: witte gevel met neoklassieke zuilen, wat ze in het Amerikaanse Zuiden ‘colonial style’ noemen. Tussen huis en kijker heeft de kunstenaar, weer die trefzekere Madison Lewis, twee zwarte handen geplaatst met nagels geverfd in regenboogkleuren.

Ze vormen een driehoekig doorkijkje, maar ook een omlijsting, omsingeling, omvatting. Het schilderij hangt als een terloopse bevestiging van de nieuwe status quo boven een theetafeltje in Queen Annestijl, waar tijdens de tentoonstellingsopening plagerig een bordje chocozoenen – voorheen negerzoenen – was gezet.

Iets verderop staat Suma Na Yu? van Giovanni Jona, een sculpturaal tweeluik. Rechts een vrouw met een enorm achterwerk, het evenbeeld van Saartjie Baartman die als slaafgemaakte werd tentoongesteld vanwege haar opmerkelijke bilpartij. Links een man met een bord in zijn uitgerekte onderlip. Anders dan je zou verwachten zijn ze niet zwart als de torchères, maar hebben ze een roze huid en blond haar. Ook erg ongemakkelijk. Maar dat moet ook.

Amos Black - The Royalty.

Knights in Shining Armour (reappropriating the appropriated): t/m 1 juli in CBK Zuidoost