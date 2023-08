Recensie Depp v Heard: Als kijker voel je je al snel een voyeur in de slaapkamer van kijvende echtelieden

De zaak, die ook wel the first trial by TikTok werd genoemd, trok ongekende aandacht op sociale media. Beeld ANP / AFP

Er waren mensen die vrije dagen opnamen om thuis de rechtstreekse uitzending te kunnen bekijken. De rechtszaak van het uiteengevallen acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard hield in april vorig jaar miljoenen mensen aan de livestream gekluisterd.

De ingrediënten van die voor velen onweerstaanbare cocktail: een beschuldiging die precies paste in de actualiteit van de MeToo-beweging, een zaak vol bizarre privédetails en twee van Hollywoods grootste sterren die alles uit de kast haalden om de jury te overtuigen.

Vreemd is het in die zin niet dat Netflix een jaar na het vervreemdende mediaspektakel al met een documentaire komt. Depp v Heard voegt vrijwel niets toe aan wat al bekend was, maar biedt wel een uiterst complete samenvatting. Doordat de beelden van de verschillende getuigenissen naast elkaar zijn gelegd is voor het eerst makkelijk te volgen waarop het uiteindelijke oordeel van de zevenkoppige jury is gebaseerd.

#JusticeForJohnny

De driedelige reeks van regisseur Emma Cooper richt zich ook nadrukkelijk op het rumoer rond de rechtszaal. De zaak, die ook wel the first trial by TikTok werd genoemd, trok ongekende aandacht op sociale media. De door supporters van Depp – van wie sommigen ter plekke verschenen in Pirates of the Caribbeankostuum – bedachte hashtag JusticeForJohnny was wekenlang trending.

Hoewel het juryleden is verboden om via de media of anderszins online nieuws over de zaak tot zich te nemen, werpt Cooper nadrukkelijk de mogelijkheid op dat de tsunami aan online memes, YouTubeshows en TikTokclips de uitkomst toch beïnvloedde. Als de juryleden de ophef niet direct meekregen, dan toch wel via hun naaste omgeving. Het is jammer dat deze theorie niet verder wordt uitgediept. Nu oogt het boeket opgewonden online-influencers wel erg willekeurig gekozen.

Verborgen camera

De zaak begon in 2018 met een ingezonden stuk dat Heard in The Washington Post schreef. Daarin presenteerde ze zich als slachtoffer van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ze noemde de naam van Depp niet, maar het verhaal was makkelijk herleidbaar tot de acteur met wie ze in 2015-2016 14 maanden getrouwd was.

Depp ontkende en diende een schadeclaim van 50 miljoen dollar in wegens laster. Heard reageerde met een counterclaim van het dubbele bedrag. En zo troffen beide acteurs elkaar in de rechtbank, waarvan de voorzitter besloot een livestream beschikbaar te stellen. Een idee dat, zo meldden Amerikaanse media toen, afkomstig was van het advocatenteam van Depp.

Als kijker voel je je bij het beluisteren van de rechtbankgetuigenissen al snel een voyeur in de slaapkamer van de kijvende echtelieden. De vraag waarom het proces zou moeten draaien - is het terecht dat Heard zich een misbruikslachtoffer noemt? – verdwijnt al snel in een duistere poel van ruzies, verborgencamerabeelden, heimelijke geluidsopnames en persoonlijke details die slechts in de verte met de zaak te maken hebben.

Al snel blijkt zo het grootste cliché van de rechtsgang opnieuw waarheid: dit is een zaak met alleen maar verliezers.