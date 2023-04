Recensie: Degelijke en ambachtelijke heavy metal van Metallica

De eerste 18 jaar zijn bepalend voor een mensenleven, zeggen zij die er verstand van hebben. In elk van die 18 jaar worden vier jaargetijden doorlopen. Dat maakt bij elkaar? Precies, 72 Seasons. In een carrière die al in 1981 begon, is het pas het twaalfde Metallica-album.

Rond de zestig zijn ze inmiddels, de vier Amerikanen die samen ’s werelds populairste metalband vormen. Uitgeblust zijn ze nog lang niet, bewijst 72 Seasons. Het is geen plaat die zich kan meten met Master of Puppets, hun trashmetalklassieker uit 1986, maar in de sector zwaar metaal is het een in alle opzichten degelijk album. Je zou het ambachtelijk kunnen noemen zelfs.

Teksten vol persoonlijk leed

Aan ballads wordt geen tijd verspild, maar snelheidsrecords hoeven ook niet te worden verbroken. De teksten vol persoonlijk leed van zanger James Hetfield zijn getoonzet op muziek die aanstekelijk stampt, dreunt, rolt en gromt. Het is het soort metal waar ook niet-metalheads iets mee kunnen.

Interessant voor zulke buitenstaanders is in het bijzonder het nummer Sleepwalk My Life Away, waarin de muziek de kant opgaat van ouderwetse, tegen de blues aanhangende hardrock.

Eind april komt Metallica naar Amsterdam voor hun M72 World Tour. In de Johan Cruijff Arena treedt de band op donderdag 27 april en zaterdag 29 april op.