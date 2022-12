Recensie: ‘De uitnodiging’ neigt naar stand-uptherapie, zo schaamteloos eerlijk is maakster Van Dolron

Vorig jaar maakte ‘stand-upfilosoof’ Laura van Dolron de voorstelling Geen verhaal over haar scheiding, nu is ze terug met De uitnodiging, over haar nieuwe liefde.

“Ik houd van Mark, dan weten jullie dat alvast. Dat is het begin en het einde van het verhaal,” zegt Laura van Dolron aan het begin van De uitnodiging (A straight edge midlife love story).

Mark is Mark Kulsdom, haar geliefde. Hij zit in boeddhahouding op een verhoginkje op het podium, omringd door een gitaar, een ieniemieniegong, kaarsen, planten en een stapeltje flyers van de ademcoaching die de twee samen geven.

Van Dolron en Kulsdom leerden elkaar kennen toen hij als videomaker de trailers voor Van Dolrons voorstellingen ging maken. Maar hij is vooral dierenrechtenactivist. En al twee keer getrouwd geweest. Van Dolron heeft zelf een horrorscheiding achter de rug, nog maar acht maanden geleden. Ze maakte er vorig jaar de voorstelling Geen verhaal over.

“Mark wil niet meer trouwen,” zegt Van Dolron. “Hij wil vertrouwen. Jullie zijn getuigen op een vertrouwerij.” Wat volgt is een typische Van Dolron-voorstelling over geluk en kwetsbaarheid – een beetje uit de losse pols, met de uitgeschreven tekst bij de hand voor het geval ze vastloopt.

Stand-upfilosofie noemt ze haar manier van theatermaken. In dit geval neigt het naar stand-uptherapie, voor haarzelf, voor Kulsdom én voor het publiek. Maar Van Dolron durft haar liefde te delen, schaamteloos eerlijk, dikwijls in prachtig proza vol tegendraadse logica. Omdat het belangrijk is.