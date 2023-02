Recensie: de tranen van Dumoulin redden de zoveelste wielerdocu over Jumbo-Visma

Ploegleider Grischa Niermann moedigt Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard aan. Beeld Jumbo Visma

De meest aangrijpende scène van de wielerdocu All In: Team Jumbo-Visma vindt plaats op een troosteloze hotelkamer. Vale muren, rood tapijt, ergens niet ver van Turijn. Tom Dumoulin, fris gedoucht, stapt naar binnen en gaat zitten op een van de twee bedden. Hij is net afgestapt en verlaat de Giro d’Italia. De aanhoudende rugklachten en uitblijvende wedstrijdvorm dwingen hem ertoe.

“Bedankt voor twee mooie weken,” zegt Dumoulin in een mislukte poging het luchtig te houden. Hij wil meer uitbrengen, maar het lukt niet. Hij wil janken en schreeuwen, maar het lukt niet. De tranen komen, hij kan ze niet meer stoppen. Dan heel zachtjes: “Kan de camera even uit?”

Het was Dumoulins laatste poging weer wielrenner te zijn, met de benen waarmee hij in 2017 dezelfde Giro won en een jaar later tweede werd. Sindsdien worstelde de beste Nederlandse ronderenner sinds Joop Zoetemelk met zichzelf en vooral met de druk van buitenaf.

In All In: Team Jumbo Visma zegt hij daarover: “Ik zou wel eens dommer willen zijn. Hoe makkelijk is je leven als je heel simpel bent, dan komen die ingewikkelde vragen niet.”

Herhaling van zetten

Documentaires over Jumbo-Visma zijn er te over. Dit is de zoveelste in rij die een kijkje achter de schermen geeft bij de beste wielerploeg ter wereld. In 2020 maakte de NOS Code Geel, waarin ook veel nadruk lag op de worsteling van Dumoulin, en vorig jaar was er Plan B, The Fall & Rise met daarin de focus op de tweede plaats van Jonas Vingegaard in de Tour de France. Daarbovenop komt Netflix binnenkort met een eigen serie over La Grande Boucle.

Een ‘onthullend document’, zoals het persbericht aankondigt, is het zesdelige All In: Team Jumbo-Visma niet. Daarvoor hebben we al te vaak mogen meekijken en zijn de beelden te weinig vernieuwend. Voor de wielervolgers voelt de documentaire soms als een herhaling van zetten. Opnieuw wordt ingegaan op het verleden van de ploeg: hoe Rabobank na de dopingonthullingen de financiering stopte en hoe de ploeg vervolgens van het kneusje van het peloton uitgroeide tot een winnende succesformatie.

Tactische besprekingen en beelden uit de ploegwagen zijn al zo vaak getoond. Net als de openhartige gesprekken met de coureurs. Vreugde, verdriet, vallen en opstaan; in het wielrennen volgt het elkaar snel op.

Twee gebeurtenissen redden de documentaire. De eerdergenoemde beëindiging van de wielercarrière van Dumoulin, en de eindzege in de Tour van Vingegaard in 2022; de eerste van de ploeg.

Waar eerdere tijdsdocumenten de focus legden op de Tour, begint All In: Team Jumbo-Visma al vroeg, bij de trainingskampen in de winter, en neemt het de kijker mee in de maniakale voorbereiding. Daardoor krijgen de beelden toch een bepaalde eeuwigheidswaarde.