Recensie De stad in je hoofd: Niks kan deze roman redden van het bombardement aan gruwelijke zinnen

2023 is het veertigste jaar van Tessa de Loos schrijverschap. Vooral met De tweeling bereikte ze een enorm publiek, maar de kritieken waren soms vernietigend. Hoe terecht is dat? En kan haar nieuwste roman De stad in je hoofd wél rekenen op lovende besprekingen?

In het veertigste jaar van haar schrijverschap keert Tessa de Loo met De stad in je hoofd terug naar het thema van haar succesvolste roman. Niet alleen die van háár: De tweeling zou weleens de succesvolste Nederlandse roman van de jaren negentig kunnen zijn. Ruim een miljoen verkochte exemplaren, wereldwijd vertaald, Oscargenomineerd verfilmd, drukbezocht vermusicald.

Er waren voorboden. De meisjes uit de suikerwerkfabriek, verschenen in 1983, werd al met twee debuutprijzen bekroond. In 1987 mocht De Loo het Boekenweekgeschenk schrijven, Het rookoffer. Weer een novelle plus een korte roman later was daar, in 1993, De tweeling. Een ongekend succes, in vrijwel alle opzichten en bijna overal – behalve in de kolommen van de boekenpagina’s.

‘Een draak’, schreef Inge van den Blink in het Utrechts Nieuwsblad, ‘extreem slecht geschreven’. Arjan Peters sprak in de Volkskrant van een ‘barre baksteen’ waarin De Loo ‘niet één opvallende gedachte of zinsdeel produceert’.

Er waren ook mildere besprekingen, vaak wel met kanttekeningen. Maarten ’t Hart nam het ruimhartig voor De Loo op: ‘De lezers (...) laten zich niet verneuken door slechte recensies, malen niet om gebrek aan erkenning van de lapzwansen die hier in Nederland jury’s bevolken en kranten volschrijven. De lezer heeft allang ontdekt dat we hier te maken hebben met een monumentale meeslepende roman.’

Is dat zo, ook dertig jaar later? En geldt dat ook voor De Loo’s nieuwste roman, De stad in je hoofd?

Nog simpeler gesteld: Team Lapzwans of Team De Loo/’t Hart?

Aansprekende thema’s

De plot van De tweeling is even overzichtelijk als beladen. Twee als kind gescheiden tweelingzussen, allebei gevormd door de Tweede Wereldoorlog, vinden elkaar op hoge leeftijd terug. De ene zus maakte de oorlog vanaf de Nederlandse kant mee, de andere vanaf de Duitse. Ze ontmoeten elkaar bij toeval in een kuuroord en delen hun levensverhalen.

Trauma’s, spijt, schuchtere verzoening. De last van het verleden, de schuldvraag, de wat-alsvraag: wat als je aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtkomt, puur omdat je tot een bepaald volk behoort? Wat als je net ergens anders had gewoond? Had je dan wél gedeugd?

Geen wonder dat die thema’s en dilemma’s nog steeds een groot publiek aanspreken, en dertig jaar geleden misschien nog sterker. Het is, tot op zekere hoogte, te begrijpen dat ’t Hart en enkele andere critici met lof over De tweeling schreven – maar daar is wel veel goede wil voor nodig. En een enorme tolerantie voor stilistische missers. Dat geldt zo mogelijk nog sterker voor De stad in je hoofd.

Verweesde jongen

Hoofdpersoon Twan is acht als hij bij een bombardement op Nijmegen – nota bene door de Amerikanen – zijn ouders en zusje verliest. We volgen de verweesde, artistiek begaafde jongen door de oorlog en later door de wederopbouwjaren. Zoals De Loo in De tweeling de clichés van De Foute Duitser en De Nobele Nederlander ontkrachtte, zo is ze in deze roman kritisch over de heroïek van de wederopbouw.

Sterker nog: ze suggereert dat de bestuurders met de afbraak van de eeuwenoude, schitterende Nijmeegse Benedenstad het werk van de Duitsers en de Amerikanen dunnetjes overdeden, en de vernietigingen van de wederopbouw wekken Twans oorlogstrauma’s uit een lange sluimer.

Die kritische blik op de wederopbouw is interessant, en Twans liefde voor een deels vergaan Nijmegen best aanstekelijk, maar niks kan de roman redden van het bombardement aan gruwelijke zinnen. Het zijn er niet een paar, zelfs niet een paar pagina’s vol. Het zijn er zoveel dat je je verwachtingen al na een paar hoofdstukken omdraait: je bent verbaasd als je een niet-klungelige zin aantreft.

Het is bijna niet te doen om aan te geven waar dat ’m precies in zit, simpelweg omdat het overal in zit, op allerlei manieren. De personages, de spanningsopbouw, of het gebrek daaraan, de toon, de dialogen, de typeringen. De Loo’s beschrijvingen zijn nu eens hopeloos formeel, dan weer verbijsterend clichématig, vol van duffe, houterige uitdrukkingen. Zowat alle grote gevoelens worden in generieke termen platgeslagen.

‘Dacht hij melodramatisch’

Hier bijvoorbeeld, als Twan na een afwezigheid van maanden terugkomt in het huis van zijn tante: ‘‘Ik breng mijn spullen naar boven,’ zei Twan haastig. De discrepantie tussen het vreedzaam kabbelende leventje dat achter hem lag, en het emotioneel balanceren dat in dit huis vol smeulende gevoelens op hem wachtte, werd hem even te veel.’

Een stuk verderop: ‘Ik word op straat gezet, dacht hij melodramatisch, door mijn eigen familie. Hij liet zich een tijdje de diepte in trekken door dat gevoel, totdat hij besloot zich op iets anders te richten.’

Nergens worden Twans emoties invoelbaar gemaakt. Steeds worden ze expliciet benoemd. Constant gebeurt er iets ‘ineens’. Nooit prikkelt De Loo je verbeelding.

Het is, voor haar en haar publiek, te hopen dat Maarten ’t Harts woorden over De tweeling ook opgaan voor deze roman. Dat de lezers zich ook nu ‘niet [laten] verneuken door slechte recensies’.

Maar zelfs met de mildste blik en de beste wil van de wereld is De stad in je hoofd geen meeslepende roman te noemen – of De Loo een goede schrijfster. Dan maar een lapzwans.

De stad in je hoofd

Tessa de Loo

De Arbeiderspers, €22,99

312 blz.