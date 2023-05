Recensie: De sprong van Nijinsky laat nog eens zien dat er geen beroemder en tragischer danser was dan Vaslav Nijinsky

In het dansconcert De sprong van Nijinsky worden de wanen die de legendarische balletdanser Vaslav Nijinsky jarenlang plaagden invoelbaar gemaakt.

Er zijn in de 20ste eeuw heel wat beroemde mannelijke dansers voorbijgekomen, maar geen van hen had zo’n tragisch levensverhaal als Vaslav Nijinsky. De ergens rond 1889 in Kyiv geboren telg van een Pools dansersgeslacht ontpopte zich als een groot ballettalent. Vooral zijn moeiteloze sprongkracht werd geroemd.

Na een opleiding bij het keizerlijke Mariinskitheater in Sint Petersburg werd hij in 1909 ingelijfd door de flamboyante impresario Sergej Diaghilev, om sterdanser te worden bij diens in Parijs gevestigde Ballets Russes. Hier schreef Nijinsky balletgeschiedenis als choreograaf van het vanwege het homoseksuele karakter omstreden L’Après-midi d’un faune (1912) en de ultieme theaterrel van de 20ste eeuw: Le sacre du printemps (1913).

Droge Zwitsers

In De sprong van Nijinsky zijn die artistieke triomfen verworden tot de verknipte herinneringen in het brein van een geesteszieke man. In een door Hans Dagelet ingesproken voice-over horen we de interieure monoloog van Nijinsky.

Scenarist Ko van den Bosch baseerde de associatieve teksten op Nijinsky’s obsessief volgekrabbelde dagboeken. Sommige observaties zijn komisch, zoals wanneer hij losgaat op Zwitserland, waar hij vele jaren werd behandeld als schizofreniepatiënt. “Zwitsers zijn droog. Omdat er geen leven in zit.”

Andere teksten zijn juist tragisch, zoals: “Ik heb geprobeerd een verhaal te maken, maar mijn verhaal is afgepakt.” En aan het einde van de voorstelling, als Nijinsky zijn trieste conditie samenvat met: “Gekte is verpletterend eenzaam.”

Getergd dier

Het fragmentarische karakter van de innerlijke monoloog komt ook terug in het toneelbeeld. Verspreid over de ruimte hangen doorzichtige, plastic stroken, waar zwart-witbeelden op worden geprojecteerd: foto’s van de genoemde dagboeken, maar ook filmmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog.

Binnen deze aan alle kanten ingeperkte ruimte beweegt Scapinodanser Mischa van Leeuwen zich als de getormenteerde Nijinsky, gekleed in witte sanatoriumkledij.

De in het zwart gehulde acteur, rapper en danser Gary ‘Duimalot’ Gravenbeek volgt hem als zijn schizofrene alter ego, dat los van de voice-over uiting geeft aan gevoelens van paranoia. De beroemde sprong van Nijinsky behoort tot het verleden en krijgen we niet te zien. In plaats daarvan beweegt Van Leeuwen zich als een getergd dier in gevangenschap.

Eclectische compositie

Teksten, beweging en projecties worden stevig aan elkaar verbonden door een eclectische compositie van Chiel Meijering. Hortende en stotende Stravinskyritmes wisselen af met jachtige minimalmusicpatronen, lyrisch strijkerswerk en passages die flirten met popmuziek.

De voortjakkerende score wordt strak en soepel gespeeld door altvioliste Esther Apituley, violist Paul Medeiros en toetsenist Victor Lange. Behalve dat ze prachtig speelt, was Apituley verantwoordelijk voor het artistieke concept van deze bijzondere voorstelling.