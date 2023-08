Recensie: De Slachters is knap verweven én prachtig geschreven – en heeft een behoorlijk schokkende ontknoping

De Slachters van Ruth Gilligan is een knap verweven en prachtig geschreven Ierse familieroman. Eeuwenoude conflicten en folkloristisch bijgeloof ten tijde van de BSE-crisis.

De Slachters van Ruth Gilligan (1988) kent een klassieke thrilleropening. In de proloog bekijkt fotograaf Ronan Monk in New York anno 2018 een oude foto. Het beeld van een man die in een koelhuis ondersteboven aan het plafond hangt, met een roestige vleeshaak door zijn voeten. Denkbeeldig onderschrift: ‘De Slachter. County Monaghan, 1996’.

Vervolgens springen we uiteraard terug in de tijd, en naar die streek in de Ierse provincie Ulster. En, ja, gaandeweg komen we erachter wie het slachtoffer was en hoe hij in die gruwelpositie terechtkwam.

Maar veel meer dan een whodunit is De Slachters een duistere, sfeervolle familieroman. Eentje die speelt in een land van stormachtige economisch groei (c.q. kapitalistische geldkoorts), maar ook van eeuwenoude conflicten en folkloristisch bijgeloof. En ten tijde van de BSE-crisis bovendien.

Centraal staat een oude (fictieve) legende, de Vloek van de Boerenweduwe, die deze uitsprak nadat ze haar man en zeven zonen verloor: voortaan moest vee bij de slacht door acht mannenhanden worden aangeraakt, anders werd het land in onheil gedompeld. Midden jaren negentig geloven nog vijfhonderd zielen in het verhaal en de rituele slachtmethode, maar de acht uitverkoren Slachters trekken evengoed een flink deel van het jaar rond om hen te bedienen.

Gekke koeienziekte

Twee van de vier vertellers komen uit het gezin van één van hen, Cúch. Diens vrouw Grá, namelijk, die de eenzame dagen en nachten zonder haar man steeds zwaarder vallen, en hun dochter, de meer dan pittige 12-jarige Úna, die ervan droomt als eerste vrouw in haar vaders voetsporen te treden. Zelfs al wordt ze op school gepest om diens ouderwetse hocus pocus. (Volgens sommige zondebokzoekers zelfs gevaarlijke hocus pocus, die de gekke koeienziekte zou kunnen verspreiden.)

Dat dat virus (officieel) nog niet in Ierland is gearriveerd, maakt Iers rundvlees zeer gewild. Wat veehouder Fionn MacCready ertoe brengt in opdracht van de plaatselijk ‘biefbaron’ Brits vee over de grens te smokkelen. Reden: met het loon daarvoor hoopt hij de behandeling van zijn aan hersenkanker lijdende echtgenote te betalen, Grá’s ‘ongelovige’ zus Lena. En dan is er ook nog hun zoon Davey, die droomt van een studentenleven in Dublin.

Knap verweven én prachtig geschreven verhalen die een symbolische lading krijgen, en een behoorlijk schokkende ontknoping.

De Slachters Ruth Gilligan

Vertaald door Paul Bruijn

Uitgeverij Marmer, €24,99

276 blz.