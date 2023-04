Recensie: De sekstypiste is een excentrieke romcom vol satirische observaties

Wanneer Greta en Flavia elkaar bij toeval ontmoeten, beginnen ze aan een even dampende én seksueel bevredigende als, eh, ongemakkelijke affaire. Beeld Getty Images

In dat eerdere tweeluik, in Nederland in één band uitgegeven als Stofzuigen in het donker (2020), maakten we kennis met schoonmaakster Mona. Een hilarisch scherpgetongde vrouw met een passie voor properheid én een ongelukkig zwak voor drank, drugs en seksuele escapades met cliënten, in wier privéleven ze met overgave snuffelde.

Greta, de antiheldin in De sekstypiste, krijgt op een heel andere manier een inkijkje in de ziel van haar medemens. De voormalige apothekersassistente, recent verhuisd van Los Angeles naar de landelijke yuppenenclave Hudson, New York, verdient de kost namelijk met het uittikken van de sessieopnames van de plaatselijke sekstherapeut, een zelfingenomen New Age-type dat zich Ohm noemt. Greta doet haar werk thuis, in de zwaar vervallen ‘Hollandse boerderij’ die ze deelt met oude vriendin annex huisbazin Sabine, haar hond Piñón en een gigantische bijenkorf in de kelder, die een symbolische verrassing blijkt te bevatten.

Tijdens het tikken raakt de veertiger zwaar verliefd op de stem van een van Ohms patiënten, ‘de Zwitserse’, echte naam Flavia. Ze valt voor de nuchterheid waarmee de Zwitserse praat over haar ‘trauma’ (ze werd ooit zwaar mishandeld) en voor haar te behandelen probleem: ze heeft nog nooit een orgasme gehad. Wanneer ze elkaar bij toeval ontmoeten in een hondenpark, beginnen ze aan een even dampende én seksueel bevredigende als, eh, ongemakkelijke affaire.

(Therapie)dialogen

Ongemakkelijk omdat Flavia getrouwd is, en Greta half en half aanstuurt op een gezamenlijk etentje met haar man. Maar vooral omdat de sekstypiste haar luistervinkprofessie (en de daaruit verkregen intieme voorkennis) uiteraard geheim moet houden, en ze zelf worstelt met halfverdrongen jeugdherinneringen.

Resultaat is een romcom in de excentrieke traditie van Nell Zink en Ottessa Moshfegh (een HBO-serie is al in de maak). Eentje vol geestige (therapie)dialogen, satirische observaties en paradijsvogelpersonages als die ene patiënt die over zijn penis zegt: ‘Soms stel ik me voor dat hij tegen me fluistert met de stem van James Earl Jones.’ Buiklachgrappig soms, maar onder de oppervlakte voel je weer van alles schrijnen.