Recensie: De onverwachte terugkeer van Joni Mitchell klinkt ontroerend wankel

Joni Mitchell in Newport in 2022. Beeld Douglas Mason/Getty Images

Het was een optreden waar zelfs de grootste fans van Joni Mitchell niet meer op durfden te hopen. Zij wisten hoe slecht de zangeres eraan toe was na een hersenaneurysma in 2015. Mitchell moest opnieuw leren lopen en praten. Haar herstel duurde jaren en had een onzekere uitkomst.

Deel van het revalidatieproces waren vrolijke bijeenkomsten bij de zangeres thuis. Met bevriende collega’s zoals Brandi Carlile werd in intieme kringen gezongen en gepraat, om Mitchell weer wat van haar vroegere houvast te geven.

Op het festival van Newport, waar Mitchell in 1969 een inmiddels legendarisch concert gaf, zouden deze Joni-jams ook het concertpodium halen. Zonder de naamgeefster erbij, puur als hommage. Carlile was de ceremoniemeester. De verrassing was compleet toen zij Mitchell op het podium haalde voor haar eerste volledige optreden in meer dan 20 jaar. Daar was ze: met een grote glimlach om de mond, de levenslust van haar gezicht te scheppen.

Vocale klippen

Live at Newport doet z’n best de sensatie van dat moment te vangen door een deel van de aankondiging van Carlile als opening te gebruiken. De verbazing in het publiek is hoorbaar. Vanuit een comfortabele stoel zou Mitchell het komende uur een dwarsdoorsnede van haar koninklijke oeuvre zingen, daarbij met liefde ondersteund door haar collega’s, die alle lastige vocale klippen voor haar omzeilen.

Mitchells stem is uiteraard niet meer te vergelijken met haar hoogtijdagen aan het begin van de jaren 70. Daarvoor heeft de zangeres te veel aan kracht ingeboet. Maar in de diepte van haar – van een dikke laag gruis voorziene – stem ligt zeggingskracht voor een heel leven.

Op twee songs na haalde alle muziek van die avond de plaat. Ook het instrumentale Just Like This Train, waarop Mitchell de elektrische gitaar ter hand neemt. Heerlijk is de onbekommerde samenzang op Big Yellow Taxi en onverwacht soepel haar jazzy uitvoering van evergreen Summertime. Maar het hoogtepunt kan niets anders zijn dan Both Sides Now, een song die Mitchell op haar 23ste schreef, maar die meer dan een halve eeuw later meer lijkt te spreken dan ooit. Het klinkt ontroerend prachtig met die wankele kraakstem: I’ve looked at life from both sides now / From win and lose and still somehow / It’s life’s illusions I recall / I really don’t know life at all.