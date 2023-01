Recensie: de mysterieuze verdwijning in Snow and the Bear blijkt geen mysterie

Merve Dizdar in ‘Snow and the Bear’. Beeld Filmdepot

Winter betekent stilstand. Zo’n moment van stagnatie kan best prettig zijn. Maar als het te lang duurt, begint het te jeuken. In het Turkse Snow and the Bear brengt de aanhoudende kou het slechtste in de mens naar boven. Of onthult de sneeuw juist onze ware aard en houdt de winter ons zo een spiegel voor?

Aslı (Merve Dizdar), een verpleger uit de hoofdstad, wordt naar een kleine gemeenschap gestuurd. Eenmaal aangekomen blijkt zij de laatste te zijn die het dorp heeft kunnen bereiken: door de extreme sneeuwval zijn alle wegen geblokkeerd en kan de dokter het dorp niet meer in. Bovendien gaat gerucht dat de beren uit hun winterslaap zijn gekomen en ’s nachts het dorp binnendringen op zoek naar eten. Als de lokale slager na een nacht drinken niet thuiskomt, loopt de spanning in het dorp op.

Filmmaker Selcen Ergun verpakt een klassiek uitgangspunt van de detective in een mythisch verhaal over mens en natuur. In deze ingetogen thriller legt de kou de zwakke plekken bloot van de maatschappij. En wanneer angst en wantrouwen heersen, zo laat Ergun in haar gelaagde maar minimalistische verhaal zien, worden overhaaste beslissingen genomen. Daar zijn de buitenstaanders – gesymboliseerd door de beren – het slachtoffer van.

Snow and the Bear heeft een prettig dreigende sfeer. Dat wordt teniet gedaan in het abrupte einde, waarin alle losse eindjes net iets te netjes aan elkaar worden geknoopt. Het mysterie van de vermiste slager blijkt daarbij helemaal geen mysterie. Dat is juist het punt dat Ergun met haar film wil maken, al zorgt dit wel voor een teleurstellend einde.